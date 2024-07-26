Iğdır FK'dan Yeni Transfer: Kaleci Alp Arda Kiralık Olarak Kadroya Katıldı

Iğdır FK, Kaleci Alp Arda İle Anlaşma Sağladı

Trendyol 1. Lig'in yeni temsilcisi Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, İstanbulspor forması giyen 29 yaşındaki kaleci Alp Arda ile 1 yıllık kiralama anlaşmasına vardı.

Kulüpten Açıklama

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Takımımız, Trendyol 1. Lig takımlarından İstanbulspor forması giyen Alp Arda ile kiralık transferi için 1 yıllık anlaşmaya vardı. Yeni transferimiz Alp Arda'ya kulübümüze 'hoş geldin' diyor, yeşil beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.