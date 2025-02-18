Iğdır FK, Erzurumspor Maçına Hazırlıklara Başladı

Iğdır FK, Erzurumspor ile Maç Hazırlıklarını Başlattı

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Erzurumspor ile karşılaşacak. Takım, maç hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Kulübün yaptığı açıklamaya göre, antrenmanlar Çağdaş Çavuş yönetiminde gerçekleştiriliyor. Antrenmanda futbolcular, kondisyon ve ağırlıklı koşu ile fitness çalışmaları üzerinde yoğunlaştı.

Iğdır FK, 23 Şubat Pazar günü saat 13.30’da Erzurumspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Takımın bu maçta alacağı sonuç, ligdeki kaderini etkileyecek önemli bir adım olabilir.