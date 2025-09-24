Iğdır FK, Esenler Erokspor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Iğdır FK, Esenler Erokspor karşılaşması öncesi çalışmalara başladı
Hazırlıklar teknik direktör gözetiminde sürüyor
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, deplasmanda karşılaşacağı Esenler Erokspor maçı için hazırlıklarına başladı.
Oyuncular, Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde, teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde antrenman yaptı. Antrenmanda takımın maç için planlamaları üzerine çalışmalar gerçekleştirildi.
Alagöz Holding Iğdır FK, ligin 8. haftasında yer alan ve 27 Eylül Cumartesi günü deplasmanda konuk olacağı Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.