Iğdır FK, Esenler Erokspor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Alagöz Holding Iğdır FK, 27 Eylül'de deplasmanda oynayacağı Esenler Erokspor maçının hazırlıklarına teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde başladı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 18:56
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 18:56
Hazırlıklar teknik direktör gözetiminde sürüyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, deplasmanda karşılaşacağı Esenler Erokspor maçı için hazırlıklarına başladı.

Oyuncular, Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde, teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde antrenman yaptı. Antrenmanda takımın maç için planlamaları üzerine çalışmalar gerçekleştirildi.

Alagöz Holding Iğdır FK, ligin 8. haftasında yer alan ve 27 Eylül Cumartesi günü deplasmanda konuk olacağı Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

