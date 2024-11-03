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İkas Eyüpspor, Atakaş Hatayspor'u 2-0 Geçti

İkas Eyüpspor, Atakaş Hatayspor maçı sonrası teknik sorumlu Kerem Yavaş açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 18:46
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 18:46
İkas Eyüpspor, Atakaş Hatayspor'u 2-0 Geçti

İkas Eyüpspor-Başarı ve Analiz

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında İkas Eyüpspor, Atakaş Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından İkas Eyüpspor'un teknik sorumlu Kerem Yavaş, önemli bir galibiyet elde ettiklerini ifade etti.

Kerem Yavaş'ın Değerlendirmeleri

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Kerem Yavaş, rakiplerine büyük saygı duyduklarını belirtti. Yavaş, "Çok önemli bir 3 puan kazandık. Zor bir mücadele oldu; bunu biliyorduk. Rakibimiz, sezona istediği gibi başlayamamıştı ancak son birkaç haftada gösterdikleri performansla dikkat çekiyorlardı," dedi.

Maçın İçeriği ve Stratejiler

İlk yarıda hedefledikleri hücum stratejilerini uygulamada zorluk çektiklerini dile getiren Yavaş, "Kontra atak fırsatları verdik ama ikinci yarıda sakatlık nedeniyle mecburi bir değişiklik yapmak zorunda kaldık. Taşkın'ın geri dönüşü ve bulduğumuz ikinci golle birlikte rahatladık," diye ekledi.

Geleceğe Dair Hedefler

Yavaş, ligin temel hedefinin ligde kalmak olduğunu belirterek, "Buna erken ulaşmayı umuyoruz. Gelecekte hedef değişikliği olup olmayacağını birlikte göreceğiz," şeklinde konuştu.

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