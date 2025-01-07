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İkas Eyüpspor, Boluspor Maçına Hazır!

İkas Eyüpspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor ile oynayacağı maça hazırlıklarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 22:01
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 22:01
İkas Eyüpspor, Boluspor Maçına Hazır!

İkas Eyüpspor, Boluspor Maçına Hazır!

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında yarın, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor ile karşılaşacak olan İkas Eyüpspor, maç hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri’nde teknik direktör Arda Turan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra, pas ve top kapma çalışmalarının yapıldığı idman, taktik antrenmanlarla sona erdi.

Eflatun-sarılı ekip, idmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

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