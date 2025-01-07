İkas Eyüpspor, Boluspor Maçına Hazır!

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında yarın, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor ile karşılaşacak olan İkas Eyüpspor, maç hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri’nde teknik direktör Arda Turan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra, pas ve top kapma çalışmalarının yapıldığı idman, taktik antrenmanlarla sona erdi.

Eflatun-sarılı ekip, idmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.