DOLAR
34,3 0%
EURO
37,16 0%
ALTIN
3.018,13 0%
BITCOIN
2.321.181,41 2,65%

ikas Eyüpspor'dan Dominant Galibiyet

Trendyol Süper Lig'de ikas Eyüpspor, Atakaş Hatayspor'u 2-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 18:04
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 18:04
ikas Eyüpspor'dan Dominant Galibiyet

Trendyol Süper Lig 11. Hafta Maçı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında ikas Eyüpspor, Atakaş Hatayspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

Maçın Önemli Dakikaları

Maçın 60. dakikasında ikas Eyüpspor, farkı 2'ye çıkarma fırsatını iyi değerlendirdi. Atakaş Hatayspor savunmasının yaptığı hatada, ön alan baskısıyla topu kapan Ahmed Kutucu, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kutucu'nun şutunun ardından, top Erce'nin ayağından sekerek altıpas önünde Thiam'ın önüne düştü. Thiam, meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek skoru 2-0'a taşıdı.

Diğer Gelişmeler

79. dakikada ise Robin Yalçın'ın savunma arkasına gönderdiği yerden pas, Emre Akbaba tarafından sağ kenarda kontrol edildi. Akbaba, yay üzerinde bulunan Ahmed Kutucu'ya pas attı. Kutucu'nun vuruşunda, Ampem'in uzak direğe yaptığı plase topu yandan auta gönderdi.

Ev sahibi ekip, karşılaşmayı 2-0'lık üstünlükle tamamlayarak sahadan galip ayrıldı.

İLGİLİ HABERLER

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol Süper Lig'de Sipay Bodrum FK ve Corendon Alanyaspor 0-0 Berabere Kaldı
2
Ziraat Bankkart, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u Rahat Geçti
3
Erzurumspor FK, Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 Geçti
4
Trabzonspor ve Fenerbahçe Karşı Karşıya Geliyor
5
ikas Eyüpspor'dan Dominant Galibiyet
6
Eyüpspor-Hatayspor Maç Sonrası Bülent Albayrak'ın Açıklamaları
7
Trendyol Süper Lig'de İlk Yarısında Gol Olmadı

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

Akaryakıta yeni zam! Cepleri yakacak zam gece gece geldi

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor