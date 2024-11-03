ikas Eyüpspor'dan Dominant Galibiyet

Trendyol Süper Lig 11. Hafta Maçı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında ikas Eyüpspor, Atakaş Hatayspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

Maçın Önemli Dakikaları

Maçın 60. dakikasında ikas Eyüpspor, farkı 2'ye çıkarma fırsatını iyi değerlendirdi. Atakaş Hatayspor savunmasının yaptığı hatada, ön alan baskısıyla topu kapan Ahmed Kutucu, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kutucu'nun şutunun ardından, top Erce'nin ayağından sekerek altıpas önünde Thiam'ın önüne düştü. Thiam, meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek skoru 2-0'a taşıdı.

Diğer Gelişmeler

79. dakikada ise Robin Yalçın'ın savunma arkasına gönderdiği yerden pas, Emre Akbaba tarafından sağ kenarda kontrol edildi. Akbaba, yay üzerinde bulunan Ahmed Kutucu'ya pas attı. Kutucu'nun vuruşunda, Ampem'in uzak direğe yaptığı plase topu yandan auta gönderdi.

Ev sahibi ekip, karşılaşmayı 2-0'lık üstünlükle tamamlayarak sahadan galip ayrıldı.