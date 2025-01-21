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ikas Eyüpspor, Gianni Bruno ile Anlaşarak Ayrıldı

ikas Eyüpspor, Belçikalı futbolcu Gianni Bruno ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Bruno, Iğdır FK'ya transfer olacak.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 18:52
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 18:52
ikas Eyüpspor, Gianni Bruno ile Anlaşarak Ayrıldı

İkas Eyüpspor'dan Gianni Bruno Açıklaması

Trendyol Süper Lig'in dikkat çeken ekiplerinden ikas Eyüpspor, Belçikalı futbolcu Gianni Bruno ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. Kulüp, 33 yaşındaki Bruno'nun takımın Süper Lig'e yükselmesinde önemli bir katkı sağladığını vurgulayarak, yeni bir döneme adım attıklarını duyurdu.

Açıklama Detayları

Eflatun-sarılı kulübün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu sene yaşadığımız hayalimizde bizimle mücadele eden futbolcumuz Gianni Bruno ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kariyerine Iğdır FK’de devam edecek Gianni Bruno’ya takımımıza vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Gianni Bruno'nun Performansı

Bu sezon ikas Eyüpspor formasıyla 13 lig maçına çıkan Gianni Bruno, 1 gol atıp 1 asist yaptı. Ayrıca, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Etimesgut Belediyespor karşılaşmasında da takımına 3 golle önemli bir katkı sağladı.

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