İki takımdan flaş karar! TFF'ye başvurdular: Ligden çekilecekler

Son deprem felaketleri, Yeni Malatyaspor ve Kahramanmaraş İstiklalspor gibi takımları da etkilemiş ve bu takımlar Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) gelecek sezon için ligden çekilme talebinde bulunmuştur. Özellikle Kahramanmaraş merkezli depremler, bölgedeki futbol takımlarının faaliyetlerini sürdürmesini zorlaştırmıştır.

YENİ MALATYASPOR VE KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR BU SEZON DA OLMAYACAK





Bu çerçevede, Süper Lig'den Hatayspor ve Gaziantep FK, TFF 1. Lig'den Adanaspor ve Yeni Malatyaspor, TFF 2. Lig'den Adıyaman FK ve Diyarbekirspor, TFF 3. Lig'den Kahramanmaraşspor, Malatya Arguvanspor ve Osmaniyespor gibi takımlar çekilme kararı almış ve BAL Ligi'nden Kahramanmaraş İstiklalspor ve Adana FK ise lider oldukları için 3. Lig'e yükseltilmişlerdir.

Depremden en çok etkilenen Yeni Malatyaspor ve Kahramanmaraş İstiklalspor takımları, ilgili başvuruları yaparak bu sezon da ligde yer almamak ve haklarını bir sonraki sezon için saklamak istediklerini belirtmişlerdir.

TFF 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor ve 3. Lig'de yeni bir ekip olan Kahramanmaraş İstiklalspor, TFF'ye gelecek sezon için ligden çekilme taleplerini iletmışlardır. Hem fiziki koşulların zorluğu hem de insan kaynaklı zorluklar göz önüne alındığında, TFF'nin bu iki takımın taleplerini olumlu yönde değerlendireceği ve bu sezon da mücadele etmemelerine izin vereceği öğrenilmiştir.

Bu karar, takımların yaşadığı zorlukları ve mücadele etme şartlarını göz önünde bulundurarak alınmıştır. Taleplerini TFF'ye ileten bu takımların, gelecek sezon için ligden çekilme taleplerinin olumlu şekilde değerlendirilmesi ve bu sezon mücadele etmemelerine izin verilmesi beklenmektedir. Bu durum, lig düzenlemeleri ve takımların geleceği açısından önemli bir adımdır.