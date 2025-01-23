Ikiz Kız Kardeşlerin Wushu Mücadelesi: Milli Takım Hayali

Çanakkale'den Dünya Arenasına: Wushu İkiz Kardeşler

Çanakkale'de 2 yıl önce başladıkları wushu branşında kısa sürede önemli başarılara imza atan Süreyya ve Süheyla Altın, milli takım hedefleri doğrultusunda yoğun antrenmanlarla kararlılıklarını sürdürüyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi ikiz kardeşler, haftada 5 gün antrenman yaparak 14 Şubat'ta Yalova'da gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonası için çalışıyor.

Başarılarının Arka Planı

20 yaşındaki ikizler, liseden mezun olduktan sonra karateye yönelmiş, ancak pandemi sebebiyle antrenmanlara ara vermek zorunda kalmışlardır. 2022 yılında üniversite eğitimlerine başlamalarının ardından, wushu branşıyla tanışan ikiz kardeşler, Wushu Milli Takımı antrenörü Mazlum Orak'ın指导ında hızla ilerlemişlerdir.

Gelişimleri, Türkiye ve Balkan şampiyonalarında derece almakla taçlandırıldı. Süheyla Altın, Türkiye Şampiyonası'nda "Light Sanda 60 kilo" kategorisinde gümüş madalya kazanırken, Süreyya Altın"Light Sanda 65 kilo" kategorisinde bronz madalya elde etti. Ayrıca, 7. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası Avrasya Kupası'nda kendi sıkletlerinde gümüş madalya ile ödüllendirildiler.

Hedefler ve Antrenman Süreçleri

14 Şubat'taki Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanma amacıyla günde iki antrenman yapan ikiz sporcular, Olimpiyat hayallerini de besleyerek, milli takım sporcuları olmayı hedefliyor. Süreyya Altın, "Hafta sonları dinleniyoruz. Ayrıca yardımcı antrenörlük de yapıyoruz, bu süreçte kendi birikimlerimizi aktarıyoruz." diyerek hem spor hem de eğitim hayatlarını paralel yürüttüklerini ifade etti.

Süheyla Altın ise, "Kardeş olduğumuz için wushuyu karşılıklı deneyimleme imkanı buluyoruz; bu, başarımızda büyük bir katkı sağlıyor. Antrenmanlarımız yoğun geçiyor ve önümüzdeki hedefimiz Türkiye ve Balkan Şampiyonası'nda zafer kazanmaktır." şeklinde konuştu.

Birlikte Zirveye Ulaşma Hedefi

İkiz kardeşler, kendilerine hedef koyarak, 2 yıl içinde hiçbir altyapıları olmamasına rağmen büyük başarılar elde ettiklerini vurguluyor. Bu başarıların sürekliliği için kararlılıkla çalışmaya devam ederken, ilerleyen yıllarda Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılmayı planlıyorlar.

Süreyya Altın, "Geçen sene milli sporcu olamadık ama bu sene amacımız buna ulaşmak ve ardından uluslararası arenada yer almak." diyerek hedef belirlemenin önemine dikkat çekti. Kardeşlerin azmi ve teamwork'u, wushu dünyasında yeni bir başarı hikayesi yazma potansiyeli taşıyor.

Çanakkale'de 2 yıl önce başladıkları wushu branşında kısa sürede çeşitli başarılar elde eden Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi ikiz kardeşler Süreyya ve Süheyla Altın, milli takıma girebilmek için haftanın 5 günü antrenman yapıyor.

Çanakkale'de 2 yıl önce başladıkları wushu branşında kısa sürede çeşitli başarılar elde eden Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi ikiz kardeşler Süreyya ve Süheyla Altın, milli takıma girebilmek için haftanın 5 günü antrenman yapıyor.