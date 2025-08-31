DOLAR
İlhan Palut: 'Canımız sıkılıyor' — Galatasaray 3-1 sonrası açıklama

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, RAMS Park'ta Galatasaray'a 3-1 yenildikleri maç sonrası lig tablosunun canlarını sıktığını ve puanlara ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 00:46
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 00:46
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Trendyol Süper Lig'de ilk 3 maçın ardından bulundukları yerin kendilerini rahatsız ettiğini belirtti. RAMS Park'ta Galatasaray'a 3-1 yenildikleri müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Maçın kırılma anları

Palut, karşılaşmanın zorlu geçeceğini öngördüklerini ve rakibin avantajlarını şu sözlerle anlattı:

"Zor bir maç bizi bekliyordu. Galatasaray'ın kulübedeki ve sahadaki silahları, coşkulu oyunu ve iyi başlangıcın verdiği motivasyon onların avantajlarıydı. Buraya gelirken iyi savunma, kazandığımız toplarla karakterli bir oyun planı kurduk. Dönem dönem baskı yapmak istedik. En çok dikkat ettiğimiz ve çekindiğimiz parametrelerden biri Galatasaray'ın ofansif duran top etkinliğiydi. Maalesef hiç pozisyon vermediğimiz maçta buradan yediğimiz golle 1-0 geri düştük. Daha sonra dengelemeye çalıştık. Oyuncularım iyi mücadele etti. İkinci yarıya iyi başlamadık. Sonrasında dengelerken bir gol daha attılar. Ondan sonra attığımız gol maça dönebilme ışığıydı. Galatasaray'ın yere sağlam basan, kendinden emin hali başka yerlere gitti. Ancak ikinci golü bulamadık. Üstüne de çok basit bir hatayla 3. golü yedik."

Tablo ve hedefler

Palut, takımının performansında olumlu işaretler gördüğünü ancak bunun yeterli olmadığını vurguladı:

"Takımımdan dönem dönem iyi sinyaller aldım. Buradan kendimizi artıya geçirme niyetim yok. Puan ve puanlar almalıyız. Ligin 4. haftasındayız. Bir maçımız eksik ama tabloya bakınca canımız sıkılıyor. Yaptığımız iyi şeylerin dakikasını artırıp, ofansif olarak daha etkili olup, puanları hanemize yazdırmak istiyoruz. Tabloya bakınca herkesin kabul edebileceği bir noktayı yakalamamız gerekiyor. Ligin başında çok iyi gitseydik tabloyu önemsemezdim. İstediğimiz gibi gitmeyince önemli hale geldi. Bundan sonra çalışacağız. Galibiyetlere başlamamız gerekiyor."

Öne çıkan: RAMS Park, Galatasaray 3-1 Çaykur Rizespor; Palut'un vurgusu puan ihtiyacı ve tablonun yarattığı rahatsızlık oldu.

