İlhan Palut: Duran Toptan Gelen Golle Çaykur Rizespor 1-0 Kazandı

İlhan Palut: Duran Toptan Da Olsa Bir Golle Değerli Galibiyet Aldık

Trendyol Süper Lig 11. hafta: Çaykur Rizespor 1-0 Fatih Karagümrük

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, takımının Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında sahasında Fatih Karagümrük karşısında aldığı 1-0'lık galibiyeti değerlendirdi.

"Duran toptan da olsa bir golle değerli galibiyet aldık. İhtiyacımız olan bir galibiyet aldık"

Palut, müsabakanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada takımın son dönemdeki oyun düzenine vurgu yaptı: "Takımım son periyotta daha düzenli, disiplinli oynayan takım görüntüsüne sahipti. Daha kompakt oynayabiliyorduk. Eksiğimiz; yeterince net gol pozisyonu üretememekti. Genelde çalışmalarımızı bu yönde yoğunlaştırdık. Analizler ve antrenmanlar ofansif yoğunluktaydı. Rakibimiz hemen hemen bütün maçlarında istediği puanı alamasa da rakibine sorun çıkaran bir takım. Çok dikkatli oynamamız lazımdı. Oyun genel olarak bize daha yakındı. Bir- iki pozisyonda bulduk ama maalesef değerlendiremedik. İlkyarıdaki eksiğimiz topu rakipten geç kazanmak oldu. Karagümrük takımı da dönem dönem ceza sahamıza geldi. Bir tanede pozisyon buldular. İkinci yarıda ilk yarıdaki tek eksiğimiz olan topu geri kazanmayı da geliştirdik. Rakip yarı sahada baskı kurduk. Sahada ofansif oyuncu sayımız çoğaldı. Duran toptan da olsa bir golle değerli galibiyet aldık. İhtiyacımız olan bir galibiyet aldık".

Palut'un değerlendirmesi, Rizespor'un savunma disiplini ve maçın kilidini açan duran top stratejisinin takım için önemini öne çıkardı.

