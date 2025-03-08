İlhan Palut: 'En kötü berabere bitirmemiz gereken bir maçı mağlubiyetle kapattık'

İlhan Palut'tan Açıklamalar

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor'a 2-1 yenilen Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, maç sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Palut, "En kötü berabere bitirmemiz gereken bir maçı mağlubiyetle kapattık. Bunun için üzgünüm," dedi.

Maçın Analizi

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Palut, Antalyaspor karşısında kritik bir maç oynadıklarını vurguladı. Ligde her puanın artık altın değerinde olduğuna dikkat çeken Palut, Antalyaspor'un Emre Belözoğlu ile iç sahada daha iyi performans sergilediğini ifade etti.

İlk yarıya iyi başladıklarını ancak son dakikalarda Antalyaspor'un etkili bir performans gösterdiğini belirten Palut, "İkinci yarıya rakip daha çok topa sahip olarak başladı. Biz bu arada güzel bir gol bulduk. Golden sonra Antalyaspor oyunu forse etmek istedi. Biz de net pozisyonlardan faydalanamadık. Rakibe pozisyon vermeden bir penaltıdan ve bir karambolden golü yedik. Daha dikkatli olmalıydık. Bazen futbolcular doğru işler de hatalı işler de yapabilir. Bunun sorumlusu da bizleriz," dedi.

Puanın Önemi

Palut, ellerine geçen böyle avantajlı skorlarda maçtan puan ya da puanlarla ayrılmaları gerektiğinin altını çizerek, "En kötü berabere bitirmemiz gereken bir maçı mağlubiyetle kapattık. Bunun için üzgünüm. Ligde alt ve orta blok diye bir şey kalmadı. Kimseye rahat yok. Her puan altın değerinde," ifadelerini kullandı.