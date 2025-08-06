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İlhan Palut: 'Göztepe Maçı Öncesi Umutluyuz'

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Göztepe maçı öncesinde olumlu mesajlar verdi ve sezon hedeflerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.08.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 11:39
İlhan Palut: 'Göztepe Maçı Öncesi Umutluyuz'

Çaykur Rizespor'da Göztepe Maçı Hazırlıkları Sürüyor

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, 10 Ağustos Pazar günü oynayacakları Göztepe maçı öncesi umutlu açıklamalarda bulundu. Palut, taraftarlarının önünde güzel bir oyun ve skorla sahadan ayrılmayı istediklerini dile getirdi.

Sezon Başındaki Zorluklar

Palut, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, antrenmanlarını maç gününe kadar sürdüreceklerini vurguladı. “Sezonun ilk maçları her zaman zor geçer” diyen Palut, “Çünkü sezon başı çalışmalarından çıkıp bir reaksiyon bazen bilinmezlikler içerebilir. Biz en iyi şekilde hazır olacağız.” ifadelerini kullandı.

Transfer Durumu

Palut, sezon öncesi yapılan transferlerin ardından iki veya üç transfer daha yapmak istediklerini belirtti. “Kanat oyuncusu ve kaleci transferine yoğunlaşmış durumdayız,” diyen Palut, “Bir yabancı sınırı var. Belki bir transferimizi 2002 doğumlu veya daha genç oyuncu şeklinde de gerçekleştirebiliriz.” şeklinde konuştu.

Ekip Sinerjisi ve Hedefler

Yönetimle uyumlu bir transfer süreci geçirdiklerini söyleyen Palut, “Aldığımız oyunculardan son derece memnunuz. Açıkçası benim içime sinen bir takım kuruluyor,” dedi. Palut, takımın sahada beraber hareket eden bir birliktelik yaratması gerektiğini vurgulayarak, “Taraftarın izlerken memnun olacağı bir takım oluşturmak istiyoruz. Biz de iyi oyun ve iyi sonuçlarla başlayarak kendimize iyi bir hedef koymak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Lig Kalitesinin Artışı

Palut, Süper Lig'in tanınırlığı ve kalitesinin son yıllarda arttığını belirterek, “Gerçekten Süper Lig'e çok kaliteli oyuncular geliyor. Güç dengeleri giderek acımasızlaşıyor.” şeklinde değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun ilk haftasında 10 Ağustos Pazar günü sahasında Göztepe ile...

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun ilk haftasında 10 Ağustos Pazar günü sahasında Göztepe ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere açıklamada bulundu.

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun ilk haftasında 10 Ağustos Pazar günü sahasında Göztepe ile...

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun ilk haftasında 10 Ağustos Pazar günü sahasında Göztepe ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere açıklamada bulundu.

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