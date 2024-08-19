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İlkay Gündoğan, Almanya Milli Takım Kariyerini Noktaladı

İspanyol kulübü Barcelona'nın yıldız oyuncusu İlkay Gündoğan, milli takım kariyerini sonlandırdı.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 19:37
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 19:37
İlkay Gündoğan, Almanya Milli Takım Kariyerini Noktaladı

İlkay Gündoğan, Almanya Milli Takımındaki Yolculuğunu Sonlandırdı

İspanya'nın prestijli futbol kulübü Barcelona'nın Türk kökenli Alman futbolcusu İlkay Gündoğan, Almanya Milli Takımı kariyerini sonlandırdığını açıkladı. 33 yaşındaki yetenekli futbolcu, bu kararı son zamanlarda yaptığı düşünceler sonucunda aldığını belirtti.

Sosyal Medya Üzerinden Duyurdu

Gündoğan, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, "Birkaç hafta düşündükten sonra milli takım kariyerimi sonlandırma zamanının geldiği sonucuna vardım," ifadelerine yer verdi.

82 Maçlık Gurur Dolu Bir Geçmiş

Almanya Milli Takımı ile geçirdiği süreçte 82 maç oynayarak önemli bir başarıya imza atan Gündoğan, "2011 yılında ilk maçıma çıktığımda bu kadar uzun bir kariyer hayal edemezdim. En unutulmaz anım, ülkemizde düzenlenen son Avrupa Şampiyonası'nda kaptan olarak takıma liderlik etmek oldu," dedi.

Yorgunluk Sebebiyle Karar Verdi

Avrupa Şampiyonası öncesinde yorgunluk hissettiğini belirten ilkay, "Kulüp ve milli takım düzeyindeki maçlar hiç azalmıyor. Her zaman milli takımın bir taraftarı olarak kalacağım. 2026 Dünya Kupası'nda güçlü bir şampiyonluk adayı olacağımıza inanıyorum. Harika bir teknik direktörümüz ve güçlü bir takımımız var," şeklinde sözlerini sürdürdü.

Teşekkür Mesajı

Son olarak, Gündoğan, kendisine bu yolda eşlik eden taraftarlara, antrenörlere ve takım arkadaşlarına teşekkür ederek, "Benim için bu bir onurdu," ifadeleriyle duygularını dile getirdi.

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