İlkay Gündoğan, Manchester City'ye Dönüyor

İlkay Gündoğan, Manchester City ile Anlaştı

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City, FC Barcelona ile yollarını ayıran İlkay Gündoğanı tekrar kadrosuna kattı. 33 yaşındaki Türk kökenli Alman futbolcu ile bir yıllık sözleşme imzalandığı kulüp tarafından açıklandı.

Geçmişteki Başarıları

İlkay Gündoğan, futbol kariyerine Almanya'da Bochum, Nürnberg ve Borussia Dortmund gibi kulüplerde başladıktan sonra, 2016 yılından 2023 yılına kadar Manchester City forması giymiştir. Ardından geçen sezon Barcelonaya transfer olan Gündoğan, tekrar Manchester City’e dönecek.

Oynadığı Süreçteki Başarıları

Tecrübeli orta saha oyuncusu, Manchester City’de 7 yıl geçirdiği süre zarfında toplam 304 maça çıkarak 60 gol kaydetmiştir. Bu dönemde, 5 Premier Lig şampiyonluğu, 4 Lig Kupası, ikişer Federasyon Kupası ve Community Shield, ayrıca bir de UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi olmak üzere toplam 14 kupa kazanma başarısı gösterdi.