İlkay Gündoğan resmi olarak Barcelona ekibine katıldı!

Uzun yıllar Manchester City' formasını taşıyan ve bu sezonda İngiliz devleriyle Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan İlkay Gündoğan, takımla olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılacağını duyurdu. Yeni adresi merak edilen İlkay Gündoğan'ın ismi de Galatasaray ile birlikte anıldı.

İLKAY GÜNDOĞAN'IN YENİ TAKIMI BELLİ OLDU!





32 yaşındaki dünya yıldızının, Katalan ekiplerinden Barcelona ile anlaşma sağladı. . Barça, İlkay Gündoğan ile masaya oturduklarını ve yıldız oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Futbol yıldızını serbest bırakmanın maliyeti 400 milyon euroyu buluyor.

MANCHESTER CITY'DEN TEŞEKKÜR

Diğer yandan İngiliz ekibi olan Manchester City, resmi internet sitesi üzerinden "Teşekkürler İlkay" başlıklı bir açıklama yaparak tecrübeli Barcelonalı oyuncuya başarılar diledi.