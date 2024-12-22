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İlkem Yapı Tarsus Spor, Play-off Hedefine Odaklandı

İlkem Yapı Tarsus Spor, ilk yarıda gösterdiği performansla play-off hedefini sürdürmeye kararlı.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 11:13
İlkem Yapı Tarsus Spor, Play-off Hedefine Odaklandı

İlkem Yapı Tarsus Spor, Play-off Hedefinde Israrcı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İlkem Yapı Tarsus Spor, sezon öncesinde belirlediği play-off hedefini gerçekleştirmek için yoğun bir çaba içerisinde. Takım, ilk yarıyı 8. sırada tamamlayarak 11 maçta 4 galibiyet ve 7 mağlubiyet ile performansını sürdürdü.

Başantrenör Cihat Barış Akgün'den Açıklamalar

Başantrenör Cihat Barış Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen seneye göre daha iyi bir performans sergilediklerini belirtti. Akgün, "Çıktığımız maçlarda performansımızı skora yansıtamadık. Ligi daha iyi bir konumda bitirmek istiyoruz," dedi.

Akgün ayrıca, ligde oyuncularının gösterdiği yüksek skor üretme kapasitesine dikkat çekti ve savunmanın agresifliğini artırmaları gerektiğini ifade etti. Akgün, "Kendimizi play-off potasına atabileceğimizi düşünüyorum. Ciddi anlamda 4-5 takımla sınırdayız ve puanlar birbirine çok yakın," diyerek takımının hedefleri hakkında bilgi verdi.

Genel Menajer Ahmet Büken'in Değerlendirmesi

Takımın genel menajeri Ahmet Büken de, bu yıl kurdukları mütevazı kadro ile başarılı adımlar attıklarını vurguladı. İlk yarıda karşılaştıkları talihsiz mağlubiyetlerin ardından, Türkiye Kupası ve play-off hedeflerine odaklandıklarını belirten Büken, teknik ekip ve oyuncular arasında güzel bir uyum olduğuna dikkat çekti.

Büken, “Zamanla daha iyi noktalara geleceğiz,” diyerek, takımın geleceği için olumlu mesajlar verdi.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İlkem Yapı Tarsus Spor, sezon öncesinde koyduğu...

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İlkem Yapı Tarsus Spor, sezon öncesinde koyduğu play-off hedefini gerçekleştirmek istiyor.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İlkem Yapı Tarsus Spor, sezon öncesinde koyduğu...

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İlkem Yapı Tarsus Spor, sezon öncesinde koyduğu play-off hedefini gerçekleştirmek istiyor.

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