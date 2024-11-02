İlkem Yapı Tarsusspor, Bodrum Basketbol'u Farklı Geçti

İlkem Yapı Tarsusspor'un Büyük Zaferi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında, İlkem Yapı Tarsusspor, sahasında YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol ile karşılaştı. Mücadele, Tarsus sporcularının üstün performansı ile sona erdi.

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İlkem Yapı Tarsusspor, bu önemli karşılaşmadan 104-89'luk skorla galip ayrıldı. Bu sonuç, takımın ligin 6. haftasındaki kritik bir dönüm noktasını temsil ediyor.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor ile YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda İlkem Yapı Tarsus Spor oyuncusu Shyla Jade Heal (solda), rakibiyle mücadele etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor ile YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda İlkem Yapı Tarsus Spor oyuncusu Shyla Jade Heal (solda), rakibiyle mücadele etti.