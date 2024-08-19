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İlkem Yapı Tarsusspor'da Yeni Sezon Heyecanı: Play-Off Hedefi

Tarsusspor, yeni sezon için kadrosunu güçlendirerek play-off hedefiyle yola çıkıyor.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 11:21
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 11:21
İlkem Yapı Tarsusspor'da Yeni Sezon Heyecanı: Play-Off Hedefi

İlkem Yapı Tarsusspor Kadrosunu Yeniledi

Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren İlkem Yapı Tarsusspor, yalnızca Büşra Akgün ile devam etme kararı alarak, 4 yabancı dahil olmak üzere toplamda 11 yeni oyuncu kadrosuna kattı.

Geçen Sezonun Geride Kalması

Geçtiğimiz sezonu 28 karşılaşmada 9 galibiyet ve 19 yenilgi ile tamamlayan Tarsus ekibi, 37 puan toplayarak ligde 12. sırada yer bulmuştu. Ancak, son haftalarda gösterdikleri performansla ligde kalmayı başardılar.

Başantrenör Akgün'ün Açıklamaları

Cihat Barış Akgün, 2024-2025 sezonu için oluşturdukları dinamik kadro hakkında, "Amacımız ligde güçlü bir varlık sergilemek ve play-off hedeflediğimizi göstermektir. Yeni transferlerimiz hızla adapte olacaklar," dedi.

Hazırlık Dönemi ve Antrenmanlar

Akgün, sezon başlamadan yaklaşık 60 antrenmanın planlandığını belirterek, "Ankara ve İstanbul'da turnuvalara katılacağız. 9-10 hazırlık maçı ile sezona hazır hale geleceğiz," ifadelerini kullandı.

Mersin Temsili Üzerine Vurgular

Genel Menajer Erbil Altanlar da, 2024-2025 sezonuna play-off hedefiyle başlayacaklarını belirterek, "Mersin'i en iyi şekilde temsil edeceğiz. Maç sonuna kadar mücadeleyi bırakmayacak bir takım olacağız," açıklamasını yaptı.

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