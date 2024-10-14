İlkem Yapı Tarsusspor, OGM Ormanspor'u Uzatma ile Geçti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Heyecan Dolu Maç

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası, nefes kesen bir karşılaşmaya sahne oldu. İlkem Yapı Tarsusspor, deplasmanda OGM Ormanspor ile karşı karşıya geldi.

Normal Süre Beraberlikle Tamamlandı

Maçın normal süresi 83-83 tamamlandı ve takımlar uzatma periyoduna geçmek zorunda kaldı. Bu zorlu karşılaşmada her iki taraf da galibiyet için mücadele etti.

Tarsusspor'dan Uzatma Periyodunda Şok

Uzatma boyunca İlkem Yapı Tarsusspor, daha etkili bir oyun sergileyerek OGM Ormanspor'u 98-95'lik skorla mağlup etti. Bu galibiyetle birlikte takım, ligde önemli bir avantaj elde etti.

Sonuç

Bu zafer, Tarsusspor'un moral kaynağı olurken, taraftarlarına da coşku dolu anlar yaşattı. Takımın performansı, ligdeki hedefleri açısından büyük önem taşıyor.