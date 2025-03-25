Indiana Pacers, NBA'de 5. Galibiyetini Aldı

Indiana Pacers, Minnesota Timberwolves'u 119-103 yenerek üst üste 5. galibiyetine ulaştı. Tyrese Haliburton ve Obi Toppin öne çıktı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 10:11
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 10:11
Indiana Pacers, NBA'de 5. Galibiyetini Aldı

Indiana Pacers, Üst Üste 5. Galibiyetini Elde Etti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Indiana Pacers, Minnesota Timberwolves'u 119-103 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini aldı. Bu karşılaşma, NBA'de oynanan 8 maç arasında dikkat çekti.

Pacers'ın Performansı

Doğu Konferansı'nda dördüncü sırada yer alan Pacers, kendi sahasında göstermiş olduğu üstün performansla galip geldi. Tyrese Haliburton'ın 24 sayı ve 11 asistle öne çıktığı maçta, Obi Toppin 20 sayı, Aaron Nesmith ise 17 sayı ile mücadele etti. Bu oyuncuların katkısıyla Indiana Pacers, maçı rahat bir farklılıkla kazanmayı başardı.

Timberwolves'tan Cevap Gelişmedi

Konuk takım Minnesota Timberwolves'ta ise Naz Reid, 20 sayı kaydederken, Anthony Edwards 17 sayı ile mücadele etti. Ancak bu performans, galibiyet için yeterli olmadı ve Timberwolves sahadan mağlup ayrıldı.

Diğer Maç Sonuçları

NBA'de günün diğer maç sonuçları ise şöyle:

  • Washington Wizards - Toronto Raptors: 104-112
  • Orlando Magic - Los Angeles Lakers: 118-106
  • Indiana Pacers - Minnesota Timberwolves: 119-103
  • Brooklyn Nets - Dallas Mavericks: 101-120
  • New Orleans Pelicans - Philadelphia 76ers: 112-99
  • Denver Nuggets - Chicago Bulls: 119-129
  • Sacramento Kings - Boston Celtics: 95-113
  • Phoenix Suns - Milwaukee Bucks: 108-106

Bu sonuçlarla birlikte, NBA'deki rekabet heyecanı devam ediyor ve takımların performansları merakla takip ediliyor.

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