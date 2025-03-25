ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off Heyecanı Başlıyor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde çeyrek finaller yarın başlıyor, heyecan dolu maçlar bekleniyor.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 10:06
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 10:06
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off Heyecanı Başlıyor

Play-Off Çeyrek Final Heyecanı Başlıyor

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final serileri yarın başlıyor. Ligde normal sezonu ilk 8'de tamamlayan takımlar, çeyrek finalde kıyasıya bir mücadeleye girecek.

Çeyrek Final Eşleşmeleri

Mücadelede yer alacak takımlar şunlar: Fenerbahçe Opet, ÇİMSA ÇBK Mersin, Galatasaray Çağdaş Faktoring, Emlak Konut, Beşiktaş BOA, BOTAŞ, Nesibe Aydın ve Melikgazi Kayseri Basketbol. Takımlardan ikisi, çeyrek final serisinde iki galibiyete ulaşarak yarı finale yükselecek.

Program Detayları

Yarın oynanacak olan çeyrek final ilk maçlarının programı ise şöyle:

  • 14.00 - Fenerbahçe Opet - Melikgazi Kayseri Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji)
  • 16.30 - Emlak Konut - Beşiktaş BOA (Başakşehir)

Çeyrek final epey çekişmeli geçecekken, ikinci maçlar 28-29 Mart tarihlerinde oynanacak. Gerekirse üçüncü maçlar da düzenlenecek.

Gözlerin Üzerinde Olacak Takımlar

Kadın basketbolunun yıldızları, bu zorlu playoff döneminde hem performanslarını sergileyecek hem de taraftarlarını coşturacak.

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