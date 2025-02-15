ING Türkiye Kupası Finali Öncesi Basın Toplantısı Şanlıurfa'da Yapıldı

ING Türkiye Kupası Finali İçin Heyecan Dorukta

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Şanlıurfa'da düzenlenecek ING Türkiye Kupası finali öncesi basın toplantısı düzenledi. Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka takımları arasındaki mücadele öncesi gerçekleştirilen toplantıda, federasyon başkanı ve takım antrenörleri önemli mesajlar verdi.

Hidayet Türkoğlu: "Basketbolu Ülkeye Yaymak İçin Çalışıyoruz"

Türkoğlu, Şanlıurfa'daki organizasyonlardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu seneki organizasyonumuzu Şanlıurfa'da yapmaktan dolayı mutluyuz. Bu süreç bizim için başarılı geçti. Burada bizi destekleyen Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'a, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ve emniyet güçlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Büyük kulüplerin katılımının önemine vurgu yapan Türkoğlu, bu tür organizasyonların basketbolun yayılması için kritik olduğunu belirtti.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak: "Bu Etkinlik Önemli"

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti ve finale kalan takımlara başarılar diledi.

Fenerbahçe Beko'dan Jasikevicius: "Saygı Duyduğumuz Bir Rakip"

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, finale kaldıkları için mutlu olduklarını ifade etti. "Bu organizasyonun bir parçası olduğum için onur duyuyorum. Yarınki maçta konsantrasyonumuzun üst seviyede olması lazım." dedi.

Beşiktaş Fibabanka'dan Alimpijevic: "Onur Duyuyoruz"

Beşiktaş Fibabanka Başantrenörü Dusan Alimpijevic, finale çıkmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti. "Şanlıurfa gibi tarihi bir şehirde bu organizasyona katılmak büyük bir onur." şeklinde konuştu.

Kaptanlar: Melih Mahmutoğlu ve Yiğit Arslan

Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu, Şanlıurfa'yı çok beğendiğini ve kaliteli bir rakiple karşılaşacaklarını söyledi. Beşiktaş Fibabanka'nın kaptanı Yiğit Arslan ise, "Yarın da en iyi performansımızı sergileyip kupayı kazanmak istiyoruz." dedi.

Şanlıurfa'nın ev sahipliğinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka erkek basketbol takımları arasında oynanacak ING Türkiye Kupası finali öncesi basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, konuşma yaptı.

Şanlıurfa'nın ev sahipliğinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka erkek basketbol takımları arasında oynanacak ING Türkiye Kupası finali öncesi basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, konuşma yaptı.