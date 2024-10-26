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Ironman 70.3 Türkiye 2023: Antalya'da 78 Ülkeden Sporcularla Buluşuyor

Antalya'da 3 Kasım'da gerçekleşecek Ironman 70.3 Türkiye yarışlarına 78 ülkeden 2 binin üzerinde sporcu katılacak.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 12:46
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 12:46
Ironman 70.3 Türkiye 2023: Antalya'da 78 Ülkeden Sporcularla Buluşuyor

Ironman 70.3 Türkiye Yarışları 3 Kasım'da Düzenleniyor

Bu yıl 3 Kasım Pazar günü, Türkiye'nin güzel kenti Antalya'da düzenlenecek olan Ironman 70.3 yarışları büyük bir heyecanla bekleniyor. Yarışlara, dünya genelinden 78 ülkeden 2 binin üzerinde sporcu katılım gösterecek.

Etkinliğin Detayları

Ironman 70.3 Türkiye'nin bu yıl ki etabı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Antalya Valiliği'nin himayesinde, Fraport TAV sponsorluğunda gerçekleştirilecek. Etkinlik, Serik ilçesindeki Belek turizm merkezinde düzenlenecek.

Yarış Parkuru

Sporcular, Kadriye Beachpark'tan saat 08.00'de başlayarak, ilk olarak yüzme etabına geçecek. Ardından, 90 kilometrelik bisiklet parkurunu tamamlayacaklar. Yarış, 21 kilometrelik koşu etabıyla birlikte The Land of Legends'te, final noktasında sona erecek.

10'uncu Yıl Gururu

Ironman 70.3 Türkiye'nin lisans sahibi Özgür Emeklioğlu, bu yıl yarışların 10'uncu yılına girmesinin mutluluğunu yaşıyor. Etkinliği bu güzel lokasyonda düzenlemeye devam etmekten duydukları gururu dile getirdi.

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