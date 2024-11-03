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Ironman 70.3 Türkiye Yarışları Antalya'da Tamamlandı

Antalya'da düzenlenen Ironman 70.3 Türkiye, İspanyol Vasili Romanov ve İsveçli Marie Ingerhed'in zaferiyle sona erdi.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 16:27
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 16:27
Ironman 70.3 Türkiye Yarışları Antalya'da Tamamlandı

Ironman 70.3 Türkiye Yarışları Başarıyla Tamamlandı

Yüzme, bisiklet ve koşu etaplarından oluşan Ironman 70.3 Türkiye yarışları, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Katılımcıların Zorlu Mücadelesi

Bu yıl organizasyona yaklaşık 80 ülkeden 2000'in üzerinde sporcu katıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Antalya Valiliği'nin himayesindeki yarışlar, Fraport TAV ana sponsorluğunda gerçekleştirildi.

Dereceler ve Ödüller

Erkekler kategorisinde İspanyol Vasili Romanov, 3 saat 56 dakika 3 saniyelik süreyle birinci olurken, onu Sloven Tim Gosnjak 3 saat 56 dakika 4 saniye ile takip etti. Üçüncü sırada ise Çek Martin Olsan, 3 saat 56 dakika 39 saniyelik derecesiyle yer aldı.

Kadınlarda ise İsveçli Marie Ingerhed, 4 saat 22 dakika 31 saniyelik süresiyle birinci olurken, Fransız Lila Bardi ikinci, Birleşik Krallık'tan Laura Gray ise üçüncü oldu.

Ödül Töreni ve Vali'nin Açıklamaları

Ödül töreninde Antalya Valisi Hulusi Şahin, organizasyona katkı sağlayanlara teşekkür ederek, “Ironman Antalya, 10 yıldır düzenlenen bir organizasyon. Her geçen gün büyüyor ve gelişiyor. Antalya’ya büyük bir tanıtım sağlıyor” dedi.

Özel Sporcuların Katılımı

Ayrıca, organizasyona katılan özel sporcular, spora katılım için önemli bir örnek teşkil etti. Otizmli Tuna Tunca, Görme engelli Merve Orhan ve Omurilik felci yaşayan Okan Aracagök gibi sporcular, zorlukları aşıp önemli bir sosyal farkındalık yarattı.

Türkiye’nin ilk Ironman sporcularından biri olan Oğuz Omur, kalp rahatsızlığı nedeniyle spor hayatı sona ermişken, geçirdiği kalp kapakçığı ameliyatından sonra 10. yıl dönümünde yarışmayı başarıyla tamamladı.

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