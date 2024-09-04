İshak Paşa Dağ Koşusu Türkiye Şampiyonası Ağrı'da Gerçekleşti

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, İshak Paşa Dağ Koşusu İl Karmaları ve Kulüpler Türkiye Şampiyonası, 15 ilden yaklaşık 200 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi. Bu önemli etkinlik, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 2024 faaliyet programına dahil edildi.

Mücadele Dolu Bir Gün

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organizasyonu ile düzenlenen yarışmada, sporcular zorlu parkurlarda derece elde etmek için kıyasıya yarıştı. 20 yaş altı kategorilerinde 6 kilometre ve büyükler kategorisinde 11 kilometre mesafeleri koştu.

Ödül Töreni ve Katılımcıların Desteği

Etkinlik sonrasında Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi içecek ve ikram desteği sağladı. Ödül töreni ise İshak Paşa Sarayı avlusunda gerçekleştirildi. Programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci, bu tür organizasyonların yerel spora katkı sağlayacağını vurguladı.

İnanç ve Destek Dolu Açıklamalar

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Çelebi ise, Ağrı'nın atletizm alanındaki gücünü vurgulayarak, "Gençlerin bu tür organizasyonlarla Türkiye'yi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum" dedi.

Yarışma Sonuçları

Büyük Kadınlar: 1. Dilek Öztürk 2. Nursena Çeto 3. Hasibe Demir

Büyük Erkekler: 1. Ömer Alkanoğlu 2. Azat Demirtaş 3. Ümran Bulut

20 yaş altı kadınlar: 1. Aslı Demir 2. Yağmur Yolcu 3. Zilan Şahbal

20 yaş altı erkekler: 1. Mert Selek 2. Barış Demirtaş 3. Ertuğrul Can

Etkinlik, müzik dinletisi ve ödül töreni ile sona erdi.