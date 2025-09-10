İşitme Engelli A Milli Futbol Takımı Burdur'da Olimpiyatlara Hazırlanıyor

İşitme Engelli A Milli Futbol Takımı, kasımda Japonya'da düzenlenecek 25. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları öncesi Burdur'da 26 sporcuyla günde çift antrenman yapıyor.

Yayın Tarihi: 10.09.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 17:13
İşitme Engelli A Milli Futbol Takımı Burdur'da Olimpiyatlara Hazırlanıyor

İşitme Engelli A Milli Futbol Takımı Burdur'da Olimpiyatlara Hazırlanıyor

İşitme Engelli A Milli Futbol Takımı, kasımda Japonya'da düzenlenecek 25. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları öncesinde Burdur'da kamp yapıyor.

Kamp ve Program

Takım, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde düzenlenen 4. kamplarını 26 sporcuyla sürdürüyor. Sporcular, günde çift antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik Direktörün Değerlendirmesi

İşitme Engelli A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ramazan Karacif, Burdur'da kamp yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Karacif, tecrübeli sporcuların yanı sıra genç oyuncuların da kampta olduğunu vurguladı ve oyuncuların milli takıma geldiklerinde seviyelerini daha iyi anladıklarını söyledi.

Karacif, oyuncuların kulüp seviyesinden milli takım seviyesine yükselmenin zorluklarını yaşadığını, ancak milli takımın değerini anlattıklarını ve onlara güvendiklerini ifade etti. Japonya'da hedeflerinin şampiyonluk olduğunu da ekledi.

Sporcu Görüşü

Futbolculardan Ahmet Ergin, işaret diliyle verdiği röportajda, ekip olarak antrenmanlara devam ettiklerini, hedeflerine odaklandıklarını ve maçları kazanıp altın madalyayı alıp Türkiye'ye döneceklerini söyledi.

Kapanış

Kampın 26 Eylül'de sona ereceği belirtildi.

İşitme Engelli A Milli Futbol Takımı, kasımda Japonya'da düzenlenecek 25. İşitme Engelliler...

İşitme Engelli A Milli Futbol Takımı, kasımda Japonya'da düzenlenecek 25. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları öncesi Burdur'da kamp yapıyor.

İşitme Engelli A Milli Futbol Takımı, kasımda Japonya'da düzenlenecek 25. İşitme Engelliler...

İLGİLİ HABERLER

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayserispor, Göztepe Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü
2
Gençlerbirliği, Kevin Csoboth'u 1 yıllığına kiraladı
3
Prolift Giresun Sanayispor'dan Taraftarlara Çağrı: Süper Lig'de Destek Bekleniyor
4
TJK Nimet Üyken Basın Ödülleri 2024: Mehmet Sıddık Kaya birinci oldu
5
İşitme Engelli A Milli Futbol Takımı Burdur'da Olimpiyatlara Hazırlanıyor
6
Galatasaray, 13 Eylül'de ikas Eyüpspor Karşılaşması İçin Hazırlanıyor
7
Buse Naz Çakıroğlu Dünya Boks Şampiyonası'nda Yarı Finalde — 4. Madalya Garantisi

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

Adalet Bakanlığı'nda Rekor Promosyon Pazarlığı: 100 bin TL Eşiği Geliyor

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek