İşitme Engelli A Milli Futbol Takımı Burdur'da Olimpiyatlara Hazırlanıyor

İşitme Engelli A Milli Futbol Takımı, kasımda Japonya'da düzenlenecek 25. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları öncesinde Burdur'da kamp yapıyor.

Kamp ve Program

Takım, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde düzenlenen 4. kamplarını 26 sporcuyla sürdürüyor. Sporcular, günde çift antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik Direktörün Değerlendirmesi

İşitme Engelli A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ramazan Karacif, Burdur'da kamp yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Karacif, tecrübeli sporcuların yanı sıra genç oyuncuların da kampta olduğunu vurguladı ve oyuncuların milli takıma geldiklerinde seviyelerini daha iyi anladıklarını söyledi.

Karacif, oyuncuların kulüp seviyesinden milli takım seviyesine yükselmenin zorluklarını yaşadığını, ancak milli takımın değerini anlattıklarını ve onlara güvendiklerini ifade etti. Japonya'da hedeflerinin şampiyonluk olduğunu da ekledi.

Sporcu Görüşü

Futbolculardan Ahmet Ergin, işaret diliyle verdiği röportajda, ekip olarak antrenmanlara devam ettiklerini, hedeflerine odaklandıklarını ve maçları kazanıp altın madalyayı alıp Türkiye'ye döneceklerini söyledi.

Kapanış

Kampın 26 Eylül'de sona ereceği belirtildi.

