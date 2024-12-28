İşitme Engelli Milli Basketbolcu, Şırnaklı Öğrencileri Spora Kazandırıyor

Mehmet Özcan'dan Gençlere İlham

Türkiye İşitme Engelliler A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Mehmet Özcan, Şırnak Spor Lisesi'nde beden eğitimi öğretmenliği yaparak genç nesilleri spora kazandırma çabasında.

26 yaşındaki Özcan, küçük yaşlarda geçirdiği bir ateşli hastalık sonucu sağ kulağında %52 oranında duyma kaybı yaşamış, ancak bu durumu onu basketbol tutkusundan alıkoymamıştır. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde antrenör Murat Tekinalp sayesinde uzun boylu olması sebebiyle basketbola yönlendirilmiştir.

Başarılarla Dolu Bir Kariyer

Okullar arası müsabakalarda gösterdiği başarı ile dikkat çeken Özcan, sonrasında Diyarbakır ve Kayseri'de genç ve bölgesel, Erzurum'da ise profesyonel 1. lig takımlarında mücadele etmiştir. Özcan, Türkiye İşitme Engelliler A Milli Erkek Basketbol Takımı'na alındıktan sonra olimpiyatlarda değişik dereceler elde etti; 2021'de İtalya'da 5'inci ve 2022'de Brezilya'da 6'ıncı olmuştur.

Üniversite eğitimini Erzurum Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde tamamlayan Özcan, şu an hala milli takımda uzun forvet pozisyonunda oynamaya devam etmektedir. Şırnak Lisesi'ndeki görevinde öğrencilerini basketbola yönlendirerek, onların milli takıma seçilmeleri için destek vermek istemektedir.

Şırnak’taki Potansiyel

Özcan, son yıllarda Şırnak'ta çocukların spora yönelmesi ile basketbola olan ilginin arttığını belirtirken, burada yetenekli gençlerin bulunduğuna da değindi. "Şırnak’ta sporcu anlamında çok güzel potansiyel var. Çocuklar canla başla çalışıyor. Yeteneklerin keşfedilmesi için bizlere ihtiyaç var" şeklinde konuştu.

Antrenör Murat Tekinalp ise 25 yıllık tecrübesi ile Özcan'ın yeteneklerini keşfederek basketbola yönlendirmiştir. Tekinalp, "Özcan, milli takımda Şırnak’ı en iyi şekilde temsil ediyor. Onun başarısıyla gururlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Destek

Şırnak Spor Lisesi 11. sınıf öğrencisi Fidan Kayaalp, "Basketbolu çok seviyorum, milli takımda oynayan antrenörlerimiz olduğu için kendimizi şanslı hissediyoruz" derken, Ceren Yaman ise "Mehmet Özcan çok iyi bir antrenör" diyerek onun etkisini vurguladı.