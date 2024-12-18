İşitme Engelli Sporculardan Tokyo 2025 İçin Önemli Hedefler

İşitme Engelli Milli Sporcular, Tokyo 2025 Yaz Olimpiyat Oyunları'na Hazırlanıyor

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, Tokyo'da düzenlenecek 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'na 200 sporcuyla katılmayı ve ülkeye madalyalarla dönmeyi planladıklarını duyurdu.

Gözel, federasyonun 6. olağan genel kurulunda başkanlığa seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada, Japonya'da 15-26 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek olan olimpiyat öncesinde federasyon temsilcileriyle birlikte geçtiğimiz günlerde hazırlıklarını değerlendirmek üzere Tokyo'ya gittiklerini belirtti. Oyunların yapılacağı salonları gezdiklerini vurgulayan Gözel, "Daha iyi bir organizasyon için görüşlerimizi ifade ettik" dedi.

Dört Gözle Beklenen Katılım

Federasyonun 14 branşta faaliyet gösterdiğini ancak 2025 Olimpiyatları'na 20 branşta katılım sağlamayı hedeflediklerini ifade eden Gözel, futbol, güreş, atletizm, tekvando gibi birçok branşta yer alacaklarını kaydetti. "Tokyo’da Türk bayrağımızı dalgalandırmak için çalışmalara başladık" sözleriyle hedeflerini dile getirdi.

Hedef: İlk Üç

11 bin 237 lisanslı sporcuya sahip olduklarını belirten Gözel, önceki olimpiyatlarda 7. sırada yer aldıklarını hatırlatarak, "Hedefimiz ilk 3, hatta şampiyon olmak" dedi. Lokomotif branşlar olarak futbol ve voleybol gibi takımlarının eski Avrupa ve dünya şampiyonu olduğunu vurguladı.

Uluslararası Şampiyonalara Katılım İmkanı

İşitme engelli sporcuların 1,5 yıldır Avrupa ve dünya şampiyonlarına katılamadığını belirten Gözel, bunun önüne geçtiklerini açıkladı. Dünya İşitme Engelliler Federasyonu Başkanı Adam Kosa ile yapılan görüşmeler sonucunda, "Artık işitme engelli sporcularımız Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılabilecek" bilgisini verdi.

Çalıştaylar ve Ortak Hareket

Federasyonun, futbol, futsal ve basketbol branşları üzerine çalıştay düzenleyeceğini belirten Gözel, diğer branşlar için de planların yapıldığını bildirib. "Kulüp başkanlarımız ve sporcularımızla ortak bir mücadele içinde olacağız" dedi.

Uluslararası Organizasyonlara Ev Sahipliği

Türkiye'nin uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yapma arzusunu da aktaran Gözel, şu anda çeşitli talepler geldiğini belirterek "Büyük bir ülkeyiz, her faaliyete açığız" şeklinde konuştu. Desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı ve Gençlik ve Spor Bakanı'na teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunun (TİESF) yeni başkanı Dursun Gözel, yeni plan ve çalışmalarını AA muhabirine değerlendirdi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunun (TİESF) yeni başkanı Dursun Gözel, yeni plan ve çalışmalarını AA muhabirine değerlendirdi.