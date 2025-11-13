İşitme Engelliler A Milli Takımı, 25. Deaflympics Açılışında İran'la Karşılaşacak

İşitme Engelliler A Milli Futbol Takımı, 25. Deaflympics açılışında İran ile karşılaşacak; Türkiye 18 branşta 186 sporcu ile Tokyo'da mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 19:54
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 19:54
İşitme Engelliler A Milli Takımı, 25. Deaflympics Açılışında İran'la Karşılaşacak

İşitme Engelliler A Milli Takımı, 25. Deaflympics açılışında İran'la karşılaşacak

25. Deaflympics Oyunları'nın açılış gününde İşitme Engelliler A Milli Futbol Takımı, İran ile karşı karşıya gelecek. Türkiye organizasyona 14-27 Kasım 2025 tarihleri arasında Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek oyunlarda, 18 branşta ve 186 milli sporcu ile katılıyor.

A Milli Futbol Takımı bu yıl İran ve İngiltere ile aynı grupta yer alıyor. Grupta ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek.

Başkan Gözel: "Milletimizin duasını bekliyoruz"

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, Tokyo kampının çok sağlam geçtiğini vurgulayarak organizasyonun önemine dikkat çekti. Gözel, "Milletimizin duasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Gözel ayrıca, "Tokyo Deaflympics bizim için çok önemli. Bu büyük organizasyonda 186 sporcumuz madalya mücadelesi verecek. Devletimizin desteği ve sporcularımızın azmi bizi güçlü kılıyor. Sporcularımıza ve teknik ekibimize güveniyoruz. Her zamanki gibi milletimizin duasını bekliyoruz" dedi.

Futbol takımıyla başlayacak mücadelenin önemine değinen Gözel, "Ay-yıldızlı futbolcularımız İran karşısında sahaya çıkacak ve Deaflympics yolculuğumuz başlamış olacak. Gruptan çıkma hedefiyle mücadele edecek milli takımımızın ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Hedefimiz şampiyonluk" ifadelerini kullandı.

Maç Detayları ve Muhtemel 11

Ay-yıldızlı takımın açılış maçı Tokyo J-Village Stadyumu'nda, Türkiye saati ile 06.00'da oynanacak.

Millilerin muhtemel 11'i: Recep Arınç Orta, Mahmut Aktaş, Emre Kılınç, Bora Özdemir, Murat Bek, Emre Can Dönmez, Ahmet Ergin, Eşref Metin Su, İmamettin Sünmez, Mert Ali Özen ve Fırat Kaya.

25. DEAFLYMPİCS OYUNLARI’NI AÇILIŞ GÜNÜNDE İŞİTME ENGELLİLER A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, İRAN'LA...

25. DEAFLYMPİCS OYUNLARI’NI AÇILIŞ GÜNÜNDE İŞİTME ENGELLİLER A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, İRAN'LA KARŞILAŞACAK.

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Osmangazi'den Tokyo'ya: 2 İşitme Engelli Tenisçi Olimpiyat Yolunda
2
Üsküdar Belediyespor EHF Avrupa Kupası'ndan Elendi: 31-34
3
Fenerbahçe 2-0 Hesap.com Antalyaspor | Talisca ve Szymanski
4
Ebrar Keskin, Çekya'da Altın Madalya Kazandı
5
Gaziantep FK'da Memik Yılmaz Yeniden Başkan Seçildi
6
İzmir'de Dünyanın En Heyecan Verici Motosurf Şampiyonası Başlıyor
7
Alperen Şengün'ün Çabası Yetersiz Kaldı: Rockets Lakers'a Yenildi

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?