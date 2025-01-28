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İşitme Engelliler ve Para Badminton Türkiye Şampiyonası Çorum'da Start Aldı

Çorum'un Osmancık ilçesinde düzenlenen şampiyona, 12 il ve 16 kulüpten 56 sporcunun katılımıyla başladı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 18:24
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 18:34
İşitme Engelliler ve Para Badminton Türkiye Şampiyonası Çorum'da Start Aldı

İşitme Engelliler ve Para Badminton Türkiye Şampiyonası Açıldı

İşitme Engelliler ve Para Badminton Türkiye Şampiyonası, Çorum'un Osmancık ilçesinde görkemli bir açılışla başladı. Türkiye Badminton Federasyonu tarafından Osmancık Spor Salonu'nda gerçekleştirilen bu önemli organizasyonda, 12 il ve 16 kulüpten toplam 56 sporcu, derece elde etmek için kıyasıya yarışıyor.

Osmancık Kaymakamı'ndan Destek Mesajı

Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, şampiyonanın açılışında yaptığı konuşmada, ilçede ilk kez bir Türkiye Şampiyonası düzenlendiğini söyledi. Duman, "İlçemizde badmintona çok ciddi rağbet var. Bu organizasyon, sporun gelişimi açısından oldukça önemlidir. Burada mücadele eden sporcular, karşılaştıkları engellere rağmen spor yapma azimlerinden ödün vermiyorlar." ifadelerini kullandı.

Şampiyonaya Destek Yağdı

Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, sporcuları Osmancık’ta ağırlamaktan büyük onur duyduğunu belirtti. Türkiye Badminton Federasyonu Aşbaşkanı Zafer Şahin ise sporculara başarı diledi ve organizasyona katkı sağlayan eğitimcilere teşekkür plaketi takdim etti.

Müsabakalar Başladı

Törenden sonra başlayan müsabakalar, 30 Ocak'ta sona erecek İşitme Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonası ile devam edecek. Ayrıca, Para Badminton Türkiye Şampiyonası 30 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında aynı salonda gerçekleştirilecek.

Bu şampiyonada başarılı olan sporcular, 2025 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etmek üzere milli takım kampına davet edilecekler.

İşitme Engelliler ve Para Badminton Türkiye Şampiyonası, Çorum'un Osmancık ilçesinde...

İşitme Engelliler ve Para Badminton Türkiye Şampiyonası, Çorum'un Osmancık ilçesinde başladı.

İşitme Engelliler ve Para Badminton Türkiye Şampiyonası, Çorum'un Osmancık ilçesinde...

İşitme Engelliler ve Para Badminton Türkiye Şampiyonası, Çorum'un Osmancık ilçesinde başladı.

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