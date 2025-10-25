İşitme Engellilerde Hedef: Tokyo 2025 Deaflympics’ta Türkiye’nin ‘Sessiz ama Güçlü’ Hikayesi

Türkiye, 15-26 Kasım Tokyo 2025 Deaflympics için 18 branşta 186 sporcu ile 'sessiz ama güçlü' bir başarı hedefliyor.

Milli Takımlar Koordinasyon ve Motivasyon Programı Termal'de yapıldı

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, Tokyo 2025 Deaflympics öncesinde düzenlenen Milli Takımlar Koordinasyon ve Motivasyon Programı'nda yaptığı konuşmada federasyonun hedefini ve sporculara duyduğu güveni vurguladı. Toplantı, Termal ilçesindeki bir otelde gerçekleşti.

Gözel, Türkiye'yi 18 farklı branşta temsil edecek 186 sporcuya başarılar dileyerek turnuvaya ilişkin beklentilerini paylaştı.

"Biz sadece madalya değil, inancı, azmi, disiplini ve Türk sporunun gururunu temsil ediyoruz. Bizim hikayemiz sessiz ama yankısı güçlü bir hikaye olacak. Çünkü biz duymadan da duyurmayı bilen bir milletiz. Unutmayın her antrenman, her mücadele Tokyo'daki başarı hikayemizin satırlarını yazacaktır. Bizim hikayemiz sessiz ama güçlü yankısı olacaktır. Çünkü biz duymadan da duyurmayı bilen bir milletiz. Tokyo'ya sadece yarışmaya değil birlik olmaya, kenetlenmeye, bayrağımızı tüm cihana tanıtmaya gidiyoruz. Birlikte çıktığımız bu yolda birlikte kazanacağız."

Federasyon başkanı, devletin spora verdiği desteğe dikkat çekerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Veli Ozan Çakır ve Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Hakan Bebek'e teşekkür etti.

Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Hakan Bebek da hazırlık sürecinin ardından artık hasat zamanının geldiğini belirterek, "Tokyo bizim için hasat zamanı. İnanıyorum ki ülkemizi, bayrağımızı en iyi şekilde Tokyo'da temsil etmek için buradaki herkes elinden gelen her türlü mücadeleyi verecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın özellikle 2000 yılından sonra yapmış olduğu spor yatırımları, Bakanımız Osman bey başkanlığındaki yeni yol haritası doğrultusunda birçok sloganımızla gerçekten çok büyük başarılara imza atarak başarı ivmesini yukarı doğru taşımaktadır."

Milli sporcu Didem Kirazcı, olimpiyatlarda altın madalya hedeflediğini belirterek, "Tokyo'ya gideceğim için çok heyecanlıyım. Gururluyum, mutluyum. Bayrağımızı orada dalgalandırmak istiyorum. Kamp süresi boyunca başta Erkan hocam olmak üzere destek sağlayan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Güreş Milli Takımı sporcusu Ahmet Talha Akıncı ise turnuva öncesi yaptığı açıklamada, "Ben Güreş Milli Takım sporcuyum. Derecelerim, başarılarım var. Burada olduğum için çok mutluyum. Bu süre zarfı içerisinde çok fedakarlıklar yapıldı. Ailemizden uzak kaldık. Son kampımızı yapacağız. Tokyo'da ülkemiz için savaşacağız. Altın madalyamızı alacağız." dedi.

Toplantı, sporcular ve antrenörlerin katılımıyla gerçekleştirilen fotoğraf çekiminin ardından son buldu. Organizasyon, Tokyo'da güçlü bir sonuç ve birlik mesajı hedefleyen bir tablo çizdi.

Tokyo 2025 Deaflympics Olimpiyatları öncesinde Yalova'nın Termal ilçesindeki bir otelde Milli Takımlar Koordinasyon ve Motivasyon Programı düzenlendi. Toplantıda konuşan Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, 18 farklı branşta Türkiye'yi temsil edecek 186 sporcuya başarılar diledi.

