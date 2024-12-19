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İskenderunspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Grup Aşamasına Yükseldi

İskenderunspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Atakaş Hatayspor'u 1-0 yenerek grup aşamasına adını yazdırdı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 15:30
İskenderunspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Grup Aşamasına Yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Heyecan Dorukta

İskenderunspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda, Nesine 2. Lig temsilcisi olarak mücadele verdiği Atakaş Hatayspor'u 1-0'lık skorla mağlup ederek grup aşamasına yükseldi.

Hatayspor'un Dönüşü

Hatayspor, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremi sonrası hasar gören Hatay Stadı nedeniyle maçlarını Mersin'de oynamaktaydı. Bu karşılaşma, afetin ardından Hatayspor'un kentte sahaya çıktığı ilk mücadele oldu.

Taraftarların Coşkusu

İskenderunsporlu futbolcular, maçın ardından grup aşamasına kalmanın gururunu yaşarken, taraftarlar da sevinç gösterileriyle bu başarıyı kutladı. İskenderunspor, elde ettiği bu sonuçla birlikte hedeflerine bir adım daha yaklaşmış oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda İskenderunspor ile Atakaş Hatayspor, Kırıkhan İlçe Stadı'nda...

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda İskenderunspor ile Atakaş Hatayspor, Kırıkhan İlçe Stadı'nda karşılaştı. Mücadele öncesi iki takım kaptanlarına ve hakemlere çiçek takdim edildi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda İskenderunspor ile Atakaş Hatayspor, Kırıkhan İlçe Stadı'nda...

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda İskenderunspor ile Atakaş Hatayspor, Kırıkhan İlçe Stadı'nda karşılaştı. Mücadele öncesi iki takım kaptanlarına ve hakemlere çiçek takdim edildi.

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