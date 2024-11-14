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İsmet Iraz, Türk Tekvandosunun Duayeni, Vefatının 7. Yılında Anıldı

Türk tekvandosunun kurucusu İsmet Iraz, kabri başında anma töreniyle vefatının 7. yılında yad edildi.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 12:21
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 12:26
İsmet Iraz, Türk Tekvandosunun Duayeni, Vefatının 7. Yılında Anıldı

İsmet Iraz Kabri Başında Anıldı

Türk tekvandosunun kurucusu ve duayen isimlerinden İsmet Iraz, vefatının 7. yılı dolayısıyla Karşıyaka Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Törene, Iraz’ın eşi Hanife ve kızı Zeynep Iraz ile birlikte Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, yönetim kurulu üyeleri, antrenörler ve sevenleri katıldı.

Bahri Tanrıkulu’ndan Anma Konuşması

Tören sırasında konuşma yapan Bahri Tanrıkulu, şu ifadeleri kullandı:

"Türk tekvandosunun duayen ismi İsmet Iraz'ı aramızdan ayrılışının 7. yıl dönümünde özlemle anıyoruz. Kendisi Türk tekvandosuna çok önemli katkılar sağlamış bir isimdi. İsmet Iraz, Türk tekvandosunun başarısı için her zaman elinden gelen çabayı göstermiştir. Sporcuların her platformda başarılı olması için yoğun gayret sarf etmiştir. Kendisini minnetle ve özlemle anıyoruz. Onu unutmayacağız ve onun felsefesini hep beraber yaşatacağız."

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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