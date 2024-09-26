İspanya'da Irkçı Hakaret Yapan Taraftara Hapis Cezası

İspanya'da Futbolda Irkçılık Cezalandırılmaya Devam Ediyor

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) mücadele eden siyahi futbolcular Vinicius Jr. ve Samuel Chukwueze'ye tribünden ırkçı hakaret eden bir taraftara toplamda bir yıl hapis cezası verildi.

Mahkeme Kararı ve Cezalar

Son dönemlerde yükselen ırkçı söylemler karşısında yasal yaptırımlar hız kazanırken, Palma de Mallorca 3 numaralı idari mahkemesi, Vinicius ve şu anda Milan'da oynayan Chukwueze'ye 5 ve 18 Şubat 2023 tarihlerinde Mallorca'da oynanan maçlarda hakaret eden taraftar hakkında kararını verdi. Mahkeme, sanığın her bir futbolcuya yönelik hakaretleri nedeniyle 6'şar aydan toplam 1 yıl hapis cezası ile birlikte 3 yıl boyunca tüm stadyumlardan men ve finansal ceza ödemesine de karar verdi.

Irkçılıkla Mücadele

Irkçılıkla ilgili ilk hapis cezası, 2023 yılının haziran ayında yine Vinicius ile ilgili bir olayda verilmişti. 21 Mayıs 2023'te oynanan Valencia-Real Madrid maçında, tribünlerden Vinicius'a yönelik yapılan ırkçı hakaretlerden dolayı yargılanan üç sanığa 8'er ay hapis cezası verilmişti.

LaLiga Başkanı'nın Açıklamaları

La Liga'nın Başkanı Javier Tebas, yeni cezanın ardından sosyal medya hesabından "Bu, futbolumuzda nefreti ortadan kaldırmak amacıyla son yıllarda gerçekleştirdiğimiz çalışmaların bir sonucudur. Mücadelemiz devam edecek. Cezai mahkumiyet olmadan stadyumlardan ırkçı söylem ve tezahüratın önüne geçmek mümkün olmadığı görülüyor." ifadelerini kullandı.