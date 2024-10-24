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İspanya'da Vinicius Junior'a Yönelik Irkçı Kampanya: 4 Gözaltı

İspanya'da Vinicius Junior'a sosyal medya üzerinden ırkçı saldırı düzenleyen 4 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 15:13
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 15:13
İspanya'da Vinicius Junior'a Yönelik Irkçı Kampanya: 4 Gözaltı

Vinicius Junior'a Yönelik Irkçı Saldırı Gözaltılarla Sonuçlandı

İspanya'da, sosyal medya üzerinden Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior'a karşı başlatılan ırkçı kampanya sebebiyle 4 kişi gözaltına alındı.

Police Operation

İspanya Ulusal Polisi, 29 Eylül tarihinde oynanan Atletico Madrid-Real Madrid maçı öncesinde Vinicius'u hedef alan nefret içerikli bir kampanyanın ortaya çıkmasıyla ilgili olarak bu kişilerin gözaltına alındığını bildirdi. Polis, söz konusu kişilerin "nefreti ve ırkçılığı kışkırtmakla" suçlandığını ve olası başka gözaltıların da yapılabileceğini ifade etti.

Artan Irkçılık Olaylarına Tepkiler

Son zamanlarda İspanya futbolunda ırkçılık vakalarında bir artış gözlemleniyor. Vinicius Junior, bu duruma maruz kalan futbolculardan biri. İspanyol yargısı, geçen haziran ve eylül aylarında bu tür saldırılara yönelik iki farklı olayda 4 kişiye hapis ve para cezası ile spor müsabakalarından men cezası vermişti.

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