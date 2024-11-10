İspanya, IBSA Avrupa Futsal Şampiyonası'nda Şampiyon Oldu

İspanya, IBSA Avrupa Futsal Şampiyonası'nda Tarih Yazdı

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Antalya'da gerçekleştirilen Avrupa Futsal Şampiyonası, muhteşem bir finalle sona erdi. Turnuvanın galibi, finalde Ukrayna'yı 4-1 mağlup eden İspanya oldu.

Turnuvaya Katılan Takımlar

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı ve Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona Türkiye, İspanya, Ukrayna, İngiltere ve İtalya katıldı.

Türkiye'nin Performansı

Türkiye, üçüncülük mücadelesinde İngiltere ile karşı karşıya geldi ancak rakibine 5-1 yenilerek turnuvayı dördüncü sırada tamamladı.

Ödül Töreniyle Kapanış

Şampiyonanın sonunda gerçekleştirilen ödül töreni, takımların ve oyuncuların başarılarını kutlamak için büyük bir coşkuyla yapıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından düzenlenen Avrupa Futsal Şampiyonası, Antalya'da tamamlandı. Görme Engelliler Futbol Milli Takımı, üçüncülük maçında İngiltere ile Antalya Kapalı Spor Salonunda karşılaştı. Milli Takımdan İsa Akten (17), rakibi ile mücadele etti.

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından düzenlenen Avrupa Futsal Şampiyonası, Antalya'da tamamlandı. Görme Engelliler Futbol Milli Takımı, üçüncülük maçında İngiltere ile Antalya Kapalı Spor Salonunda karşılaştı. Milli Takımdan İsa Akten (17), rakibi ile mücadele etti.