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İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Sporda Sağlık Zirvesi Gerçekleştirildi

İstanbul Aydın Üniversitesi'nde düzenlenen Sporda Sağlık Zirvesi, sporun sağlık üzerindeki önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 30.11.2024 13:39
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 13:55
İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Sporda Sağlık Zirvesi Gerçekleştirildi

İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Sporda Sağlık Zirvesi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu tarafından desteklenen Sporda Sağlık Zirvesi, İstanbul Aydın Üniversitesi Beşyol Halit Aydın Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe, ünlü sporculardan pek çok katılımcı yer aldı.

Önemli İsimler Bir Araya Geldi

Zirveye, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Aydın, Fenerbahçe Kulübü eski yöneticisi Ozan Balaban, eski milli basketbolcular Sinan Güler ve Semih Erden, milli para yüzücüsü Umut Ünlü, eski milli güreşçi Cenk İldem ve uzman diyetisyen Şengül Sangu Talak katıldı.

Hidayet Türkoğlu'nun Açıklamaları

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Basketbol Gelişim Merkezi'ni hayata geçirmekten mutluluk duyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız olmasaydı bu tesis mümkün olmazdı.” diyerek, basketbolun geleceği için önemli adımlar attıklarını belirtti.

Sporun Toplum Sağlığı Üzerindeki Etkisi

İstanbul Aydın Üniversitesi Başkanı Mustafa Aydın, sporun, toplum sağlığı için en doğru alışkanlıkları kazandırdığını vurgulayarak, “Spor, ruh ve beden sağlığında insanlar için çok önemli.” ifadelerini kullandı.

Umut Ünlü'nün Başarısı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan milli sporcu Umut Ünlü, yaşadığı sakatlık sürecinden bahsederek, “Başarılı olursam insanlar engellilere değer verir.” amacını gütüğünü söyledi.

Sonuç ve Teşekkürler

Etkinlik sonunda katılımcılara plaket takdim edilerek, sporun sağlık üzerindeki önemine dikkat çekildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sporda Sağlık Zirvesi, İstanbul Aydın Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlendi. Türkiye...

Sporda Sağlık Zirvesi, İstanbul Aydın Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlendi. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, zirveye katılarak konuşma yaptı.

Sporda Sağlık Zirvesi, İstanbul Aydın Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlendi. Türkiye...

Sporda Sağlık Zirvesi, İstanbul Aydın Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlendi. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, zirveye katılarak konuşma yaptı.

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