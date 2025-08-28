DOLAR
İstanbul Başakşehir UEFA Konferans Ligi'ne veda etti: Craiova 3-1 galip

Yayın Tarihi: 28.08.2025 22:57
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 22:57
İstanbul Başakşehir UEFA Konferans Ligi'ne veda etti

CAN ÖCAL - İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Universitatea Craiova'ya 3-1 yenilerek organizasyona veda etti.

Ion Oblemenco Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekipte golleri 9. dakikada Alexandru Cicaldau, 27. dakikada Stefan Baiaram ve 81. dakikada Steven Nsimba kaydetti. Turuncu-lacivertli takımın tek golünü ise 9. dakikada Davie Selke attı.

İlk maçı da 2-1 kaybeden İstanbul Başakşehir, bu sonuçla UEFA Konferans Ligi'nin lig etabına katılamadı. Romanya temsilcisi Universitatea Craiova ise organizasyonun lig etabında mücadele etmeye hak kazandı.

Bu sezonki ikinci yenilgisi

Başakşehir, bu sezon oynadığı 7'nci maçta ikinci mağlubiyetini yaşadı. Takım, 2025-26 sezonunda Konferans Ligi'nde 6, Trendyol Süper Lig'de ise 1 maç oynadı. Bu karşılaşmalardan 3'ünü kazanan İstanbul temsilcisi, 2'sinde berabere kaldı. UEFA Konferans Ligi play-off turunda ise Universitatea Craiova'ya iki maçta da mağlup oldu.

Başakşehir, söz konusu maçlarda toplam 12 gol atarken kalesinde 8 gol gördü.

Selke, Başakşehir'deki 3. golünü kaydetti

Yeni transfer Davie Selke, kulübündeki 3. golünü kaydetti. Alman santrfor, maçın 9. dakikasında Operi'nin kullandığı köşe vuruşunda yaptığı kafa vuruşuyla takımın tek golünü attı.

Cicaldau bu maçı da boş geçmedi

Alexandru Cicaldau, ilk karşılaşmada olduğu gibi bu maçta da fileleri havalandırdı. Eski Galatasaray ve Konyaspor formasıyla bilinen Rumen orta saha oyuncusu, 9. dakikada attığı golle ev sahibinin skor üretmesine katkı sağladı.

Operi itiraz nedeniyle kırmızı kart gördü

İstanbul Başakşehir'in Fildişi Sahilli savunmacısı Christopher Operi, maçın 80. dakikasında hakeme itiraz ettiği için önce sarı kart gördü; devam eden itirazları üzerine hakem Daniel Schlager tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında bırakıldı.

3. golden sonra gerginlik arttı

Universitatea Craiova'nın 81. dakikada attığı üçüncü golün ardından iki takımın yedek kulübeleri arasında gerginlik yaşandı. Nsimba'nın golünün ardından kısa süreli tartışma ve itiş kakış meydana geldi.

