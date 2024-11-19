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İstanbul Boğaziçi'nde Tarihi Triatlon Şampiyonası 2025'te Gerçekleşecek

İstanbul'da 2025'te ilk kez düzenlenecek Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası'na 3 bin sporcu katılacak.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 11:01
İstanbul Boğaziçi'nde Tarihi Triatlon Şampiyonası 2025'te Gerçekleşecek

İstanbul Boğaziçi'nde Tarihi Triatlon Şampiyonası

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, 2025 yılında İstanbul Boğaziçi Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası'nın düzenleneceğini duyurdu. Bu organizasyon, triatlon tarihinin ilk kez iki kıtada bir arada yapılması olarak kayıtlara geçecek. Yalçınkaya, bu büyük etkinliğe 3 binden fazla sporcunun katılmasını beklediklerini belirtti.

Yalçınkaya'dan Değerlendirmeler

Yalçınkaya, 5 Kasım 2023'te yapılan 6. olağan genel kurulda yeniden başkanlığa seçildi. Göreve başladığı 2018 yılından beri yapılan çalışmalar sayesinde federasyonun uluslararası düzeyde büyük bir üne kavuştuğunu ifade etti. O dönem zor koşullar altında bir federasyonu devraldıklarını, fakat şu an itibarıyla uluslararası arenada ödüller alan bir yapı haline geldiklerini vurguladı.

“Balıkesir'de düzenlediğimiz Avrupa Şampiyonası, yılın organizasyonu ödülünü aldı. Alanya'daki Avrupa Yıldızlar Festivali de Avrupa'nın en iyi organizasyonu seçildi” diyen Yalçınkaya, Boğaziçi Triatlonu'nun 2025'te önemli bir vizyon olacağına olan inancını dile getirdi.

İleriye Dönük Hedefler

7-8 Eylül 2025 tarihlerinde İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek olan şampiyonanın dünya genelinde büyük yankı uyandıracağına inandığını ifade eden Yalçınkaya, “Ülkemizde birkaç uluslararası kaliteli triatlon organizasyonu düzenledikçe, Avrupa'da bize duyulan ilginin artacağına inanıyorum” dedi.

İlk Olimpiyat Deneyimi

Yalçınkaya, Paris Paralimpik Oyunları'nda milli triatletlerin yarıştığını hatırlatarak, “Birçok yıllık federasyonlar hâlâ olimpiyatlarda hakem bulamazken, biz bunu kısa zamanda başardık.” dedi. Yeni dönemde tesisleşmeye önem vereceklerini ve çeşitli kamp merkezleri açmayı planladıklarını söyledi.

Uluslararası İş Birliği ve Medya Protokolleri

Türkiye'nin triatlon dalında yeni olduğunu vurgulayan Yalçınkaya, “İspanya ile imzalanan protokolle, milli sporcularımız uluslararası arenada daha fazla fırsata sahip olacak” dedi. Gültigin Er ve Enes Kızılcık gibi sporcuların uluslararası başarılarından da bahsederek, spor turizmi açısından ülkenin potansiyelini ön plana çıkardı.

Yalçınkaya, triatlon okulu açma projesinin önemine de değinerek, “Bu projeyle birlikte madalya sayımızın artacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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