İstanbul Challenger TED Open'da Yankı Erel ve Aleksandre Bakshi Çiftlerde Şampiyon Oldu

TED Open'da Çiftler Kategorisinde Şampiyonluk

Milli tenisçi Yankı Erel ile Gürcü partneri Aleksandre Bakshi, QNB Finansbank İstanbul Challenger TED Open turnuvasında çiftler kategorisinde zafere ulaştı.

Final Maçında Karşılaşma

Türkiye Tenis Federasyonu'ndan gelen bilgilere göre, 76. kez düzenlenen organizasyonun finalinde Erel ve Bakshi, Danimarkalı tenisçiler August Holmgren ve Johannes Ingildsen ikilisini 7-6 ve 7-5'lik setlerle mağlup ederek şampiyonluk elde etti. Bu başarı, milli tenisçimiz için önemli bir zafer olarak kaydedildi.