İstanbul'da Kıtalararası Triatlon Heyecanı: Oral-B Challenge

Oral-B Challenge İstanbul 2023 Başlıyor

Dünyanın tek kıtalararası triatlon yarışı olarak bilinen Oral-B Challenge İstanbul, 1 Eylül Pazar günü Beykoz'da gerçekleştirilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteklediği bu organizasyon, Oral-B'nin ana sponsorluğu ile, Challenge Family ve Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğiyle düzenleniyor.

Önemli Katılımcılar ve Etkinlik Detayları

Yarışmanın basın toplantısına Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ve P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu katıldı. Yalçınkaya, bu yıl Challenge İstanbul organizasyonunun "rakipsiz" olduğunu vurguladı.

Yarışma Parkuru

Sporcular, 2,3 kilometre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşudan oluşan parkurda mücadele edecekler. Yüzme etabı Kanlıca-Küçüksu arasında, koşu etabı ise Küçüksu-Çubuklu güzergahında gerçekleştirilecek. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, bisiklet etabı sırasında araç trafiğine tek yönlü kapatılacak.

2025'te Yeni Format

2025 yılında Asya Avrupa Triatlon Şampiyonası adıyla düzenlenecek olan bu organizasyonda önemli değişiklikler bekleniyor. Yalçınkaya, "Asya ve Avrupa'da eş zamanlı gerçekleştirilecek bu organizasyon, tarihde bir ilki temsil edecek" dedi. Bu duygu dolu anları yaşamak için yarışmaya katılım süresi yarın 23.59'da sona erecek.