İstanbul'da L'Etape Türkiye by Tour de France Heyecanı

19-20 Ekim tarihlerinde, Türkiye için büyük bir organizasyon olan L'Etape by Tour de France etkinliği İstanbul'da gerçekleştirilecek. Bu etkinlik, Fransa Bisiklet Turu'nun amatör sporculara yönelik özel bir versiyonunu sunuyor.

Ömer Kafkas: "Heyecan Verici Bir Organizatörlük Süreci"

Etkinliğin Türkiye'deki organizatörü 78 Event'in Genel Müdürü Ömer Kafkas, AA muhabirine verdiği demeçte, organizasyon için 1,5 yıllık bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirterek, "Bu önemli organizasyonun parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Tour de France'ın Gücü

Kafkas, "Tour de France'ın önemli bir marka olduğunu vurguladı. Dünyada milyonlarca insan tarafından takip edilen bu etkinlik, Türkiye'nin spor alanındaki tanıtımına da katkı sağlayacağını söyledi.

Organizasyon Süresiz Olabilir

Kafkas, İstanbul dışında başka bir lokasyonda da bu organizasyonun gerçekleştirilmesinin mümkün olduğunu belirterek, "3 yıl boyunca İstanbul'da olacak gibi görünse de sürprizler de olabilir" dedi.

Katılımcı Profili

L'Etape Türkiye etkinliği, 50 ülkeden 3,000 sporcu ve üst düzey iş insanlarını bir araya getirecek. Kafkas, organizasyonda eski şampiyonların yanı sıra Türkiye'nin tanınmış sporcularının da yer alacağını açıkladı.

Heyecan Doruğa Ulaştı

Kafkas, Türkiye'deki sporcuların büyük bir heyecan içinde olduğunu ifade ederek, "Nabız çok yüksek, katılımcılar ve organizasyonda yer alan markalar çok heyecanlı" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Tanıtımı

Bu organizasyon, 70 ülkeden 170 kanal aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak. Kafkas, yarışın Türkiye'nin güzelliklerini sergileyeceğini ve Boğaz Geçişi gibi sembolik yerlerden geçeceğini sözlerine ekledi.

Bu tür organizasyonları gerçekleştirmek, Türkiye'nin tanıtımı açısından büyük bir fırsat sunuyor.

İstanbul, Türkiye'de ilk kez 19-20 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) amatör sporculara yönelik özel konsepti "L'Etape Türkiye by Tour de France"ın heyecanını yaşayacak. Etkinliği Türkiye'de organize eden 78 Event'in Genel Müdürü Ömer Kafkas, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.