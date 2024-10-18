DOLAR
34,29 -0,58%
EURO
37,21 -0,39%
ALTIN
2.984,07 -1,05%
BITCOIN
2.331.865,1 -1,56%

İstanbul'da L'Etape Türkiye by Tour de France Heyecanı

Türkiye, L'Etape by Tour de France etkinliği ile bisiklet tutkunlarını bir araya getiriyor.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 12:10
İstanbul'da L'Etape Türkiye by Tour de France Heyecanı

İstanbul'da L'Etape Türkiye by Tour de France Heyecanı

19-20 Ekim tarihlerinde, Türkiye için büyük bir organizasyon olan L'Etape by Tour de France etkinliği İstanbul'da gerçekleştirilecek. Bu etkinlik, Fransa Bisiklet Turu'nun amatör sporculara yönelik özel bir versiyonunu sunuyor.

Ömer Kafkas: "Heyecan Verici Bir Organizatörlük Süreci"

Etkinliğin Türkiye'deki organizatörü 78 Event'in Genel Müdürü Ömer Kafkas, AA muhabirine verdiği demeçte, organizasyon için 1,5 yıllık bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirterek, "Bu önemli organizasyonun parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Tour de France'ın Gücü

Kafkas, "Tour de France'ın önemli bir marka olduğunu vurguladı. Dünyada milyonlarca insan tarafından takip edilen bu etkinlik, Türkiye'nin spor alanındaki tanıtımına da katkı sağlayacağını söyledi.

Organizasyon Süresiz Olabilir

Kafkas, İstanbul dışında başka bir lokasyonda da bu organizasyonun gerçekleştirilmesinin mümkün olduğunu belirterek, "3 yıl boyunca İstanbul'da olacak gibi görünse de sürprizler de olabilir" dedi.

Katılımcı Profili

L'Etape Türkiye etkinliği, 50 ülkeden 3,000 sporcu ve üst düzey iş insanlarını bir araya getirecek. Kafkas, organizasyonda eski şampiyonların yanı sıra Türkiye'nin tanınmış sporcularının da yer alacağını açıkladı.

Heyecan Doruğa Ulaştı

Kafkas, Türkiye'deki sporcuların büyük bir heyecan içinde olduğunu ifade ederek, "Nabız çok yüksek, katılımcılar ve organizasyonda yer alan markalar çok heyecanlı" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Tanıtımı

Bu organizasyon, 70 ülkeden 170 kanal aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak. Kafkas, yarışın Türkiye'nin güzelliklerini sergileyeceğini ve Boğaz Geçişi gibi sembolik yerlerden geçeceğini sözlerine ekledi.

Bu tür organizasyonları gerçekleştirmek, Türkiye'nin tanıtımı açısından büyük bir fırsat sunuyor.

İstanbul, Türkiye'de ilk kez 19-20 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek Fransa Bisiklet Turu'nun...

İstanbul, Türkiye'de ilk kez 19-20 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) amatör sporculara yönelik özel konsepti "L'Etape Türkiye by Tour de France"ın heyecanını yaşayacak. Etkinliği Türkiye'de organize eden 78 Event'in Genel Müdürü Ömer Kafkas, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Memurlara son dakika zam müjdesi! Artış yüzde 26 açıklandı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muhammed Oğuz Kağanoğlu'ndan Altın Madalya
2
Kocaelispor'dan Özel Gereksinimli Çocuklara Moral Desteği
3
Fenerbahçe Beko'dan Yeni Transfer: Skylar Mays
4
Akkuş Belediyespor, Galatasaray Maçına Hazır
5
Şanlıurfa İşitme Engelliler Futbol Takımı Hedef Büyüttü
6
Erciyes Dağı: Sporun Yeni Merkezi
7
Ankara Keçiörengücü'nden Play-off Hedefi

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

Memurlara son dakika zam müjdesi! Artış yüzde 26 açıklandı

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı