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İstanbul'da Trabzonspor'un 57. Yıl Dönümü İçin Kutlama Etkinliği

Trabzonspor'un 57. kuruluş yılı, İstanbul'da düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 17:41
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 17:41
İstanbul'da Trabzonspor'un 57. Yıl Dönümü İçin Kutlama Etkinliği

Trabzonspor'un 57. Yıl Dönümü Coşkusu

Trabzonspor Kulübü, kuruluşunun 57. yıl dönümünü İstanbul'da organize edeceği etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. "Trabzonspor için 1 meşale de sen yak" sloganıyla gerçekleştirilecek etkinlik, 4 Ağustos Pazar günü Sütlüce Sahili'nde yapılacak.

Gurbetçi Gençler Taraftar Grubu'ndan Davet

Kulübün sosyal medya platformlarından yapılan duyuruya göre, bu özel etkinliği Gurbetçi Gençler Taraftar Grubu üstleniyor. Etkinlik, 15.00-23.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Özel Aktiviteler ve Katılımcılar

Etkinlikte, ilk meşaleyi Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan yakacak. Ayrıca, katılımcılar için TS Club standı kurulacak ve kan bağışı yapmak isteyenler için Kızılay çadırı yer alacak.

Bu anlamlı günde, Trabzonspor taraftarları bir araya gelerek takımına destek verdikleri gibi sosyal sorumluluk projelerine de katkıda bulunma fırsatı bulacak.

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