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İstanbul'da Türk Dünyası Muaythai Şampiyonası Başlıyor

14-18 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek Türk Dünyası Muaythai Şampiyonası, birçok ülkeyi bir araya getiriyor.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 13:34
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 13:34
İstanbul'da Türk Dünyası Muaythai Şampiyonası Başlıyor

Türk Dünyası Muaythai Şampiyonası İstanbul'da

14-18 Ağustos 2023 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşecek olan Türk Dünyası Muaythai Şampiyonası, genç yetenekleri ve sporseverleri bir araya getiriyor. Destekleyici Kurumlar

Türkiye Muaythai Federasyonu (TMF) tarafından yapılan duyuruya göre; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) organizasyonun arkasında yer alıyor. Katılımcı Ülkeler

Şampiyonaya, Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Macaristan, İran, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Bosna Hersek gibi ülkeler de katılacak.

Açılış ve Final Tarihleri

Açılış seremonisi 15 Ağustos'ta yapılacak ve finaller ile madalya töreni yine ödüller 18 Ağustos'ta gerçekleşecek.

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