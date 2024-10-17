İstanbul'da Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonası Heyecanı

Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonası Geliyor

Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonası'nın üçüncü ve dördüncü ayak yarışları, hız tutkunlarını İstanbul'da bir araya getirecek. 25-27 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan etkinlik, ülkenin en yetenekli motosiklet sürücülerini İstanbul Yarış Pisti'nde buluşturacak.

Organizasyonun Detayları

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından yapılan duyuruya göre, yarışlar büyük bir heyecanla bekleniyor. İstanbul Yarış Pisti, bu sezon ikinci kez Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Yarış Sınıfları

Etkinlikte, sporcular toplam 10 farklı kategoride mücadele edecek. Yarışacak sınıflar arasında 1000cc A&B, 600cc A&B, 500cc, 300cc, 250cc, 125cc ve Yamaha R25 Kadınlar Kupası yer alıyor. Bu çeşitli kategoriler, tüm motosiklet tutkunları için bir zenginlik sunacak.

25-27 Ekim tarihlerini kaçırmayın!