İstanbul'da Uluslararası Buz Hokeyi Dostluk Turnuvası Düzenlendi

Uluslararası Buz Hokeyi Dostluk Turnuvası İstanbul'da Gerçekleşti

İstanbul, Uluslararası Buz Hokeyi Dostluk Turnuvası'na ev sahipliği yaptı. Organizasyon, Rusya Buz Hokeyi Federasyonu ve Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu iş birliğiyle düzenlendi.

Turnuvaya Katılan Takımlar

Turnuva, Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleştirildi. Rusya'dan SKA-1946 ekibinin yanı sıra, Türkiye'nin İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Zeytinburnu Belediyespor ve Buzadam takımları mücadele etti.

SKA-1946'nın Şampiyonluğu

3'e 3 formatında düzenlenen turnuvada tüm takımlar birbirleriyle karşılaştı. SKA-1946, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1, Zeytinburnu Belediyespor'u 2-1 ve Buzadam'ı 4-1 yenerek turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

İş Birliği ve Gelişim Programları

Önceden imzalanan anlaşmalar doğrultusunda, Rusya ve Türkiye federasyonları, buz hokeyinin gelişimi için iş birliği yapmayı taahhüt etti. Bu kapsamda, Türkiye Milli Takımı antrenörü Yavuz Karakoç, Rusya Milli Takımı'nda da yardımcı antrenör olarak görevlendirildi.

Yorumlar ve Beklentiler

SKA-1946'nın başantrenörü German Titov, İstanbul'a ilk kez geldiğini belirterek, “Burası gerçekten güzel bir şehir. Türkiye’de buz hokeyinin, futbol ve basketbol kadar popüler olmasını umut ediyoruz.” dedi.

Yavuz Karakoç ise, “Bu organizasyonun artarak devam etmesini istiyoruz. Rusya'nın en iyi takımının İstanbul'a gelmesi bizim için büyük bir avantaj.” şeklinde konuştu.

Her iki antrenör de, Türk buz hokeyinin gelişimine dair umut dolu mesajlar vererek, gelecekte daha fazla iş birliği yapılacağını belirtti.

Rusya Buz Hokeyi Federasyonu ve Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunun himayesindeki Uluslararası Buz Hokeyi Dostluk Turnuvası Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleştirildi.

Rusya Buz Hokeyi Federasyonu ve Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunun himayesindeki Uluslararası Buz Hokeyi Dostluk Turnuvası Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleştirildi.