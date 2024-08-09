İstanbul'da Yelken Tutkusu: TAYK Slam X Eker Olympos Regatta Başladı

İstanbul'da Yelken Festivali Coşkusu

"Yelkenin yeni modası" temasıyla düzenlenen 12. TAYK Slam X Eker Olympos Regatta yarışları, İstanbul’un Kalamış semtindeki Setur Marina’da start aldı. Bu yılki organizasyon, tüm yarış sınıflarını kapsayarak geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Yeni Kategoriler ile Yarış Heyecanı

Geçmiş yılların yarış sınıflarına, J70 ve hareketli salma kategorileri de eklendi. Yarışın ilk gününde Tenzor Team J70 sınıfında birinciliği elde ederken, Team Nautique Yachting ikinci, Denizcik ise üçüncü oldu.

Yarışların Finali

İstanbul'da gerçekleşen bu büyük yelken buluşması, 18 Ağustos’ta sona erecek. Yüzlerce yelkencinin katıldığı festival, yelken tutkunları için unutulmaz bir deneyim sunuyor.

"Yelkenin yeni modası" sloganıyla tüm yarış sınıflarını kapsayan 12. TAYK Slam X eker Olympos Regatta yarışları, İstanbul'da başladı.

"Yelkenin yeni modası" sloganıyla tüm yarış sınıflarını kapsayan 12. TAYK Slam X eker Olympos Regatta yarışları, İstanbul'da başladı.

"Yelkenin yeni modası" sloganıyla tüm yarış sınıflarını kapsayan 12. TAYK Slam X eker Olympos Regatta yarışları, İstanbul'da başladı.

"Yelkenin yeni modası" sloganıyla tüm yarış sınıflarını kapsayan 12. TAYK Slam X eker Olympos Regatta yarışları, İstanbul'da başladı.

"Yelkenin yeni modası" sloganıyla tüm yarış sınıflarını kapsayan 12. TAYK Slam X eker Olympos Regatta yarışları, İstanbul'da başladı.

"Yelkenin yeni modası" sloganıyla tüm yarış sınıflarını kapsayan 12. TAYK Slam X eker Olympos Regatta yarışları, İstanbul'da başladı.

"Yelkenin yeni modası" sloganıyla tüm yarış sınıflarını kapsayan 12. TAYK Slam X eker Olympos Regatta yarışları, İstanbul'da başladı.

"Yelkenin yeni modası" sloganıyla tüm yarış sınıflarını kapsayan 12. TAYK Slam X eker Olympos Regatta yarışları, İstanbul'da başladı.