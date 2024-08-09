Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İstanbul'da Yelken Tutkusu: TAYK Slam X Eker Olympos Regatta Başladı

12. TAYK Slam X Eker Olympos Regatta yarışları, İstanbul'da yüzlerce yelkenci ile başlayarak heyecan dolu bir mücadele sunuyor.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 18:01
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 18:14
İstanbul'da Yelken Tutkusu: TAYK Slam X Eker Olympos Regatta Başladı

İstanbul'da Yelken Festivali Coşkusu

"Yelkenin yeni modası" temasıyla düzenlenen 12. TAYK Slam X Eker Olympos Regatta yarışları, İstanbul’un Kalamış semtindeki Setur Marina’da start aldı. Bu yılki organizasyon, tüm yarış sınıflarını kapsayarak geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Yeni Kategoriler ile Yarış Heyecanı

Geçmiş yılların yarış sınıflarına, J70 ve hareketli salma kategorileri de eklendi. Yarışın ilk gününde Tenzor Team J70 sınıfında birinciliği elde ederken, Team Nautique Yachting ikinci, Denizcik ise üçüncü oldu.

Yarışların Finali

İstanbul'da gerçekleşen bu büyük yelken buluşması, 18 Ağustos’ta sona erecek. Yüzlerce yelkencinin katıldığı festival, yelken tutkunları için unutulmaz bir deneyim sunuyor.

"Yelkenin yeni modası" sloganıyla tüm yarış sınıflarını kapsayan 12. TAYK Slam X eker Olympos...

"Yelkenin yeni modası" sloganıyla tüm yarış sınıflarını kapsayan 12. TAYK Slam X eker Olympos Regatta yarışları, İstanbul'da başladı.

"Yelkenin yeni modası" sloganıyla tüm yarış sınıflarını kapsayan 12. TAYK Slam X eker Olympos...

"Yelkenin yeni modası" sloganıyla tüm yarış sınıflarını kapsayan 12. TAYK Slam X eker Olympos Regatta yarışları, İstanbul'da başladı.

"Yelkenin yeni modası" sloganıyla tüm yarış sınıflarını kapsayan 12. TAYK Slam X eker Olympos...

"Yelkenin yeni modası" sloganıyla tüm yarış sınıflarını kapsayan 12. TAYK Slam X eker Olympos Regatta yarışları, İstanbul'da başladı.

"Yelkenin yeni modası" sloganıyla tüm yarış sınıflarını kapsayan 12. TAYK Slam X eker Olympos...

"Yelkenin yeni modası" sloganıyla tüm yarış sınıflarını kapsayan 12. TAYK Slam X eker Olympos Regatta yarışları, İstanbul'da başladı.

"Yelkenin yeni modası" sloganıyla tüm yarış sınıflarını kapsayan 12. TAYK Slam X eker Olympos...

"Yelkenin yeni modası" sloganıyla tüm yarış sınıflarını kapsayan 12. TAYK Slam X eker Olympos Regatta yarışları, İstanbul'da başladı.

"Yelkenin yeni modası" sloganıyla tüm yarış sınıflarını kapsayan 12. TAYK Slam X eker Olympos...

"Yelkenin yeni modası" sloganıyla tüm yarış sınıflarını kapsayan 12. TAYK Slam X eker Olympos Regatta yarışları, İstanbul'da başladı.

"Yelkenin yeni modası" sloganıyla tüm yarış sınıflarını kapsayan 12. TAYK Slam X eker Olympos...

"Yelkenin yeni modası" sloganıyla tüm yarış sınıflarını kapsayan 12. TAYK Slam X eker Olympos Regatta yarışları, İstanbul'da başladı.

"Yelkenin yeni modası" sloganıyla tüm yarış sınıflarını kapsayan 12. TAYK Slam X eker Olympos...

"Yelkenin yeni modası" sloganıyla tüm yarış sınıflarını kapsayan 12. TAYK Slam X eker Olympos Regatta yarışları, İstanbul'da başladı.

İLGİLİ HABERLER

Her eve lazım o ürün 210 TL’den 125 TL’ye düştü: 15 Ağustos’ta giden kazanacak!

Belediyelerden destek eli uzandı! Öğrencilere 9 ay 1.000 TL ödenecek

Depoları fulletecek indirim! Karar verildi akaryakıta 15 Ağustos'ta indirimin feriştahı geliyor

103.000 TL’ye yatırım fırsatı! O ilde yaşayanlara dönümü bu fiyata verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Her eve lazım o ürün 210 TL’den 125 TL’ye düştü: 15 Ağustos’ta giden kazanacak!

TCMB’den asgari ücret açıklaması! Yoksa ara zammı geliyor

Akbank ile yola çıkana 19.000 TL karşılıksız ödeme! Tam 2 ayda sağlanıyor

Okullar açılmadan yapılan bu zam ebeveyni şok edecek! Artık her kayıtta iki katı ödenecek

Depoları fulletecek indirim! Karar verildi akaryakıta 15 Ağustos'ta indirimin feriştahı geliyor

Belediyelerden destek eli uzandı! Öğrencilere 9 ay 1.000 TL ödenecek

Kredi kartı olmadan 850 TL bedava alışveriş imkanı açıkladı! Ay sonuna kadar ödemeler hesaba geçiyor

Sürpriz! IBAN'lara akşamdan para yağdı! Her hesaba 1860 TL otomatik aktarıldı!

103.000 TL’ye yatırım fırsatı! O ilde yaşayanlara dönümü bu fiyata verilecek

KPSS şartı olmadan en az ilkokul mezunlarına müjde! 15 meslekte yüzlerce personel alımı başladı!

Tuvalet kağıdı 16’lısı 79 TL, Havlu kağıt 6’lısı 49 TL! O markette sepete attığın yüzde 45- 50 indirime girecek

5 ilde memur kadrosu açıldı! Personel alımı için rekabet arttı