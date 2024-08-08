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İstanbul Evi Etkinliği Paris'te Düzenlendi

İstanbul'un tanıtımı için düzenlenen 'İstanbul Evi' etkinliği, Paris'teki Galliera Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 14:23
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 14:23
İstanbul Evi Etkinliği Paris'te Düzenlendi

İstanbul Evi Etkinliği Paris'te

2024 Yaz Olimpiyat Oyunları sırasında Paris'te gerçekleştirilen 'İstanbul Evi' etkinliği, şehrin tanıtımına önemli katkı sağladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) iş birliğiyle düzenlenen bu etkinlikte, İstanbul'un tarihi, kültürel zenginlikleri ve stratejik konumu dikkat çekildi.

Galliera Sarayı'nda Büyüleyici Bir Atmosfer

Etkinlik, 1895 yılında açılan ve 7 bin 500 metrekare alana sahip olan Galliera Sarayı'nda yapıldı. 1200 metrekare fuaye alanı ile dikkat çeken bu mekan, 1977 yılından beri moda müzesi olarak kullanılmakta ve önemli etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır.

Açılış Konuşmasında Vurgu

Etkinliğin açılışında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapma kapasitesinin oldukça yüksek olduğunu belirtti.

Önemli İsimler Katıldı

Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TMOK Başkanı Uğur Erdener, Avrupa Olimpiyat Komitesi İcra Kurulu Üyesi Hasan Arat, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman gibi önemli isimler katıldı. Etkinlik, İstanbul'un uluslararası düzeydeki tanıtımına önemli katkılar sağlamayı hedefliyor.

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