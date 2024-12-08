İstanbul Gençlikspor, Bursa'yı Deplasmanda Geçti

İstanbul Gençlikspor, Bursa'da Galip Geldi

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 12. haftasında, İstanbul Gençlikspor, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Bu zorlu mücadelede konuk ekip, 3-2'lik skorla üstünlük sağladı.

Maçın detaylarına bakıldığında, her iki takım da sahada büyük bir çekişme sergiledi. Ancak İstanbul Gençlikspor'un sergilediği performans, net bir galibiyetle sonuçlandı. Bu galibiyet, İstanbul ekibinin ligdeki konumunu güçlendirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, taraftarları önünde kazanmayı hedeflerken, İstanbul Gençlikspor'un kolektif oyunu bu hedefe ulaşmalarını engelledi.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 12. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile İstanbul Gençlikspor Cengiz Göllü Salonu'nda karşılaştı.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 12. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile İstanbul Gençlikspor Cengiz Göllü Salonu'nda karşılaştı.